Apple publie une mise à jour d’Analytics dans App Store Connect avec 100 nouveautés

Apple vient de déployer une mise à jour majeure de la plateforme Analytics intégrée à App Store Connect. Qualifiée par la firme de « plus grande mise à jour depuis son lancement », cette nouvelle version apporte plus de 100 nouvelles métriques, de puissantes fonctionnalités de cohortes, des benchmarks concurrents, de nouveaux rapports sur les abonnements et bien plus encore.

Principales nouveautés d’Analytics

Plus de 100 nouvelles métriques

Les développeurs ont désormais accès à des données détaillées sur la monétisation et les abonnements, permettant de mieux comprendre les performances des achats intégrés (In-App Purchases) et des offres promotionnelles.

Les développeurs ont désormais accès à des données détaillées sur la monétisation et les abonnements, permettant de mieux comprendre les performances des achats intégrés (In-App Purchases) et des offres promotionnelles. Nouvelles capacités de cohortes

Il est maintenant possible d’analyser le comportement des utilisateurs en fonction d’attributs communs : date de téléchargement, source du téléchargement, date de début d’offre, région, etc.

Exemple : si vous lancez votre app dans un nouveau pays, vous pouvez comparer le temps nécessaire aux utilisateurs de cette région pour effectuer un achat par rapport à vos marchés historiques.

Toutes les données de cohortes sont agrégées pour préserver la vie privée des utilisateurs.

Il est maintenant possible d’analyser le comportement des utilisateurs en fonction d’attributs communs : date de téléchargement, source du téléchargement, date de début d’offre, région, etc. Exemple : si vous lancez votre app dans un nouveau pays, vous pouvez comparer le temps nécessaire aux utilisateurs de cette région pour effectuer un achat par rapport à vos marchés historiques. Toutes les données de cohortes sont agrégées pour préserver la vie privée des utilisateurs. Nouveaux benchmarks par groupe de pairs

Deux nouveaux indicateurs de monétisation permettent de se comparer anonymement à d’autres apps similaires :

– Taux de conversion téléchargement → paiement

– Revenu moyen par téléchargement

Ces benchmarks utilisent des techniques de confidentialité différentielle pour protéger les données individuelles tout en restant actionnables.

Deux nouveaux indicateurs de monétisation permettent de se comparer anonymement à d’autres apps similaires : – Taux de conversion téléchargement → paiement – Revenu moyen par téléchargement Ces benchmarks utilisent des techniques de confidentialité différentielle pour protéger les données individuelles tout en restant actionnables. Deux nouveaux rapports sur les abonnements

Ces rapports peuvent être exportés via l’Analytics Reports API, facilitant l’analyse hors ligne et l’intégration dans vos propres outils de data.

Ces rapports peuvent être exportés via l’Analytics Reports API, facilitant l’analyse hors ligne et l’intégration dans vos propres outils de data. Jusqu’à 7 filtres simultanés

Vous pouvez désormais combiner jusqu’à sept filtres sur vos métriques pour affiner vos analyses et découvrir des insights plus précis.

Vous pouvez désormais combiner jusqu’à sept filtres sur vos métriques pour affiner vos analyses et découvrir des insights plus précis. Nouveau guide Analytics dans App Store Connect Help

Un guide complet pour vous aider à bâtir une stratégie data-driven et tirer le meilleur parti des outils App Store.

Où trouver ces nouvelles fonctionnalités ?

Apple a également publié deux ressources pour aider les développeurs à prendre en main ces nouveautés :

L’outil Analytics d’App Store Connect est le principal moyen pour les développeurs de suivre les performances de leur application : téléchargements, impressions sur l’App Store, vues de page, taux de conversion, etc. Cette mise à jour majeure renforce considérablement les capacités d’analyse, particulièrement sur la monétisation et les abonnements.



Les développeurs peuvent dès maintenant accéder à ces nouvelles fonctionnalités directement sur le site App Store Connect > Analytics ou depuis l'application.

Télécharger l'app gratuite App Store Connect