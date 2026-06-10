WWDC 2026 : le récap vidéo de 5 minutes du Platforms State of the Union

Si vous avez manqué la présentation Platforms State of the Union d’Apple de cette semaine, Apple vient de publier un récapitulatif de 5 minutes qui résume les annonces techniques les plus importantes de l’édition 2026. Un moment très important pour les développeurs.

Qu’est-ce que le Platforms State of the Union ?

Après le keynote grand public de la WWDC, Apple organise traditionnellement cette session plus technique destinée aux développeurs. Animée par Josh Shaffer (Senior Director of Platform Technologies) et plusieurs ingénieurs, elle détaille les nouvelles API, frameworks et évolutions système.

Même si la version complète dure environ une heure, le récap vidéo officiel de 5 minutes de la WWDC26 permet de saisir rapidement les points essentiels.

Principaux sujets abordés dans le récap

La nouvelle architecture Apple Intelligence en partenariat avec Google

L’évolution du framework Foundation Models (avec support des images et des modèles cloud)

Le nouveau framework Core AI pour exécuter des modèles d’IA directement dans les apps

L’extension des App Intents pour les applications tierces

Les améliorations du design Liquid Glass et de SwiftUI

Les nouveautés de Xcode 27, notamment le support des agents de codage (y compris ceux de Google)

Où regarder la vidéo ?

▶️ Regardez le récap de 5 minutes :

Vous pouvez aussi retrouver la version complète du Platforms State of the Union sur le site Apple Developer ou YouTube.

Plus de 100 sessions disponibles

Apple a déjà mis en ligne plus d’une centaine de vidéos de sessions techniques sur la chaîne Apple Developer YouTube, couvrant :

Apple Intelligence

Core AI

Foundation Models

SwiftUI

visionOS

App Intents

Xcode 27

Device Hub

Et bien d’autres sujets

Ce récap est idéal pour les développeurs qui veulent rapidement identifier les opportunités offertes par iOS 27, macOS 27 et les autres systèmes.

Avez-vous regardé le keynote ou le State of the Union ?