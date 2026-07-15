Google rend Firebase Remote Config payant à partir du 1er septembre 2026

Google vient d’annoncer un changement important pour l’un des outils les plus appréciés des développeurs Firebase : Remote Config. À compter du 1er septembre 2026, le service passe à un modèle hybride avec une limite quotidienne sur le plan gratuit. Un tournant pour les applications à fort trafic.

Qu’est-ce que Firebase Remote Config ?

Remote Config permet de modifier le comportement et l’apparence de votre application sans publier de nouvelle version sur l’App Store. Il s’agit d’un fichier de paramètres distants (feature flags, A/B testing, personnalisation, rollouts progressifs) que vous gérez depuis la console Firebase. Nous ne l'utilisons pas sur iSoft, mais une grande partie des services mobiles s'appuient dessus.



Cas d’usage classiques sur iOS :

Activer/désactiver une fonctionnalité en urgence (ex. : désactivation d’un module buggé)

Tester plusieurs variantes d’UI ou de parcours d’achat (A/B Testing)

Personnaliser l’expérience selon le pays, la langue, le niveau d’engagement ou les propriétés Analytics

Adapter les paramètres (fréquences de notifications, seuils de difficulté dans un jeu, couleurs, textes, etc.)

Réaliser des déploiements progressifs (rollouts) pour limiter les risques

C’est l’un des outils qui donnent à Firebase son énorme avantage en termes de vélocité : vous pouvez réagir en quelques minutes sans passer par le review Apple.

Le changement de tarification (à partir du 1er septembre 2026)

Jusqu’à présent, Remote Config était entièrement gratuit, sans limite d’usage significative. Ce n’est plus tout à fait le cas selon la documentation officielle que l'on a consultée :

Plan Limite quotidienne (fetch requests) Tarification au-delà Spark (gratuit) 100 000 demandes/jour Throttling après période de grâce de 30 jours Blaze (pay-as-you-go) 100 000 demandes gratuites/jour 0,000006 $ par requête (0,06 $ / 10 000) jusqu’à 10 M

Puis 0,000001 $ par requête au-delà

Une « fetch request » correspond à un appel réseau de votre app (fetch() ou fetchAndActivate()). Les lectures en cache local ne sont pas facturées. Google offre une période de grâce de 30 jours la première fois que vous dépassez la limite. Au-delà, les fetches excédentaires seront limités.

Combien d’applications sont concernées ?

Des millions d’applications (iOS, Android, Flutter, Unity, web…) utilisent Remote Config. C’est particulièrement vrai pour :

Les jeux mobiles

Les applications de productivité et social

Les apps à forte rétention avec mises à jour fréquentes de contenu

Pour la très grande majorité des petites et moyennes apps iOS, les 100 000 récupérations/jour resteront largement suffisants (surtout avec un intervalle de fetch raisonnable, recommandé à 12h par défaut). Les applications à plusieurs centaines de milliers ou millions d’utilisateurs actifs quotidiens devront probablement passer sur l'offre Blaze.

Les autres services Firebase : rappel des statuts

Firebase reste globalement très généreux :

Toujours gratuit (même en production) : Crashlytics, Authentication (la plupart des méthodes), Cloud Messaging (FCM pour le push), Performance Monitoring, In-App Messaging, A/B Testing, App Check, App Distribution…

Quotas gratuits + pay-as-you-go : Firestore, Storage, Hosting, Functions, etc.

Remote Config rejoint donc les services avec un niveau payant une fois une certaine échelle atteinte.

Alternatives à Remote Config

Si vous voulez anticiper ou éviter toute facturation :

Solutions self-hosted / open source :

Flagsmith

Unleash

ConfigCat

LaunchDarkly (plus entreprise)

Autres options cloud :

AWS AppConfig

Azure App Configuration

Supabase / Firebase alternatives comme Appwrite ou Nhost

Pour iOS pur : Certains développeurs implémentent leur propre système léger avec CloudKit + Cloud Functions ou un simple backend Vapor/Swift.

Conseils pratiques pour les développeurs

Auditiez votre usage dès maintenant dans la console Firebase (quotas et métriques d’utilisation). Optimisez les fetches : respectez l’intervalle par défaut, évitez les appels à chaque lancement ou changement d’écran. Utilisez le caching intelligemment avec activate(). Surveillez vos coûts via les alertes Google Cloud Billing. Pour les très grosses apps : passez sur Blaze de manière proactive.

Ce changement reste raisonnable pour la plupart des développeurs indépendants et studios moyens. Il permet à Google de monétiser les très gros consommateurs tout en gardant Remote Config accessible. Néanmoins, il marque la fin de l’ère « tout gratuit sans se poser de questions » pour cet outil emblématique. Firebase reste l’une des meilleures plateformes pour développer des apps mobiles rapidement, mais comme souvent avec Google, il faut maintenant surveiller ses quotas.