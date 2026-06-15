🔥 App Store version 2027 : suggestions sur mesure, marketing pro et adieu Intel sur Mac

Apple a annoncé la semaine dernière une série de mises à jour majeures pour l’App Store, visant à améliorer la découverte d’applications et à donner aux développeurs des outils plus puissants pour promouvoir leurs apps et jeux. Ces nouveautés, dévoilées dans le cadre de la WWDC 2026, sont déjà en cours de déploiement. D'autres, comme la fin du support obligatoire pour les processeurs Intel sur Mac, sont également très intéressantes.

Collections Personnalisées : des recommandations sur mesure pour les utilisateurs

Le changement le plus visible pour les utilisateurs est l’arrivée des Collections Personnalisées. Cette fonctionnalité utilise l’intelligence de l'appareil en local pour proposer des apps et jeux adaptés aux intérêts, habitudes de téléchargement et d’utilisation de chaque personne.

Chaque recommandation est accompagnée d’App Notes : de courtes explications claires (« Pourquoi cette app ? ») qui indiquent la raison de la suggestion.

Les collections apparaissent dans les onglets Apps, Jeux et Recherche.

Elles évoluent dynamiquement en fonction de l’activité de l’utilisateur.

Disponibles dès maintenant en anglais aux États-Unis, elles seront progressivement étendues à d’autres langues et régions. Cette approche rend la découverte moins dépendante des classements et des mots-clés, et plus centrée sur les préférences réelles. On l'attend en France !

Creative Assets et Asset Library : des outils marketing puissants

Pour les développeurs, Apple introduit les Creative Assets : des images et vidéos riches qui peuvent s’afficher en en-tête de page produit et dans les résultats de recherche, au-delà des captures d’écran classiques et des aperçus vidéo. De quoi donner un peu plus d'âme aux pages produits des applications.



Avantages clés :

Mise en avant de contenus saisonniers, nouvelles fonctionnalités ou identité de marque.

Compatibilité avec les pages produit personnalisées (Custom Product Pages) et les outils de test A/B d’Apple.

Nouvel Asset Library dans App Store Connect : un espace centralisé pour gérer tous les visuels (screenshots, vidéos, assets promotionnels, médias d’événements in-app).

Réutilisation facile des assets sans ré-importation.

Soumission indépendante pour approbation App Review (idéal pour les campagnes urgentes).

Ces outils permettent aux développeurs de réagir plus rapidement aux tendances et d’améliorer significativement leur visibilité.

Autres améliorations importantes

Mac App Store : les apps n’ont plus besoin de supporter les processeurs Intel. Les développeurs peuvent désormais proposer des versions exclusivement Apple Silicon. La fin complète d'Intel est proche, macOS 28 ne supportant même plus Rosetta 2 pour l'émulation.

: les apps n’ont plus besoin de supporter les processeurs Intel. Les développeurs peuvent désormais proposer des versions exclusivement Apple Silicon. La fin complète d'Intel est proche, macOS 28 ne supportant même plus Rosetta 2 pour l'émulation. Achats intégrés : possibilité de regrouper plusieurs In-App Purchases dans une seule soumission pour examen.

: possibilité de regrouper plusieurs In-App Purchases dans une seule soumission pour examen. Questionnaire de classification par âge (mise à jour en juillet) : nouvelle question sur les fonctionnalités de réseaux sociaux et contenu généré par les utilisateurs. Cela s’aligne avec les autorisations de temps d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, qui offrent aux parents un contrôle plus granulaire du temps passé dans les catégories Divertissement, Jeux et Réseaux sociaux.

Impact pour les développeurs et les utilisateurs

Ces évolutions renforcent l’App Store comme plateforme de découverte intelligente tout en simplifiant le marketing et la gestion des assets. Les développeurs indépendants comme les grands studios bénéficient d’outils plus flexibles pour booster leurs téléchargements, leurs conversions et leur rétention.



Les utilisateurs, quant à eux, devraient voir des recommandations plus pertinentes, rendant l’App Store encore plus agréable et personnalisé.



Ces mises à jour sont en cours de déploiement. Les développeurs peuvent déjà les tester via App Store Connect.



Pour plus de détails, consultez le communiqué officiel Apple.