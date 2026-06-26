Xcode 26.6 ajoute Google Gemini en tant qu'agent de codage

Apple vient de publier Xcode 26.6, une mise à jour qui marque une étape importante pour les développeurs. L’environnement de développement phare d’Apple intègre désormais Google Gemini comme troisième possibilité d'assistant IA.

Trois assistants IA au choix dans Xcode

Avec cette nouvelle version, les développeurs ont maintenant accès à trois grands modèles d’IA directement intégrés dans Xcode :

Xcode 26.6 supporte également d’autres agents compatibles via le Agent Client Protocol, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux utilisateurs qui souhaitent utiliser leurs propres outils IA.

Autres nouveautés de la mise à jour

Intégration de Swift 6.3.3

SDKs mis à jour pour : iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5

Améliorations de stabilité et corrections de bugs

À noter que Google Gemini était déjà disponible depuis le 10 juin dans la bêta de Xcode 27, la prochaine mouture majeure. Cette mise à jour l’apporte désormais à tous les utilisateurs de la version stable.

Dans la bonne direction

Cette ouverture progressive à plusieurs fournisseurs d’IA montre qu’Apple veut offrir plus de choix aux développeurs tout en restant au centre de l’expérience de développement. Les développeurs peuvent désormais choisir l’IA qui leur convient le mieux (performances, style de code, spécialisation, etc.) sans quitter Xcode. De quoi renforcer encore un peu plus l’attractivité de l’écosystème Apple pour les développeurs, sans investir lourdement du côté de la firme de Cupertino.

La mise à jour est disponible dès maintenant via le Mac App Store.

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