Apple lance SF Symbols 8 et Icon Composer 2 pour les développeurs

Les développeurs et designers peuvent dès maintenant télécharger les versions bêta de la nouvelle bibliothèque de pictogrammes d’Apple, SF Symbols 8, ainsi que la prochaine version de son outil dédié à la création d’icônes Liquid Glass, Icon Composer 2. Voici un aperçu complet des nouveautés et des liens de téléchargement.

Plus d’outils de design Apple disponibles après la WWDC 26

Suite à la keynote de la WWDC 26, Apple a mis à jour son portail Design avec de nouvelles ressources pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate. Deux outils importants ont pris un peu plus de temps à arriver :

Icon Composer 2 : concevez des icônes Liquid Glass sublimes en un seul fichier

Icon Composer 2 simplifie la création d’icônes multi-plateformes (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) à partir d’un seul design vectoriel. Il intègre le matériau Liquid Glass pour des effets réalistes de verre dynamique.



Nouvelles fonctionnalités majeures :

Réfraction (Refraction) : faites plier la lumière à travers vos icônes. Chaque couche capte et transmet les couleurs et formes situées derrière elle. Ajustez l’intensité par couche (de la courbure subtile à une distorsion type lentille) pour des interactions visuelles saisissantes. Franchement, les développeurs doivent utiliser Icon Composer 2 pour offrir une immersion plus forte avec iOS 27.

: faites plier la lumière à travers vos icônes. Chaque couche capte et transmet les couleurs et formes situées derrière elle. Ajustez l’intensité par couche (de la courbure subtile à une distorsion type lentille) pour des interactions visuelles saisissantes. Franchement, les développeurs doivent utiliser Icon Composer 2 pour offrir une immersion plus forte avec iOS 27. Nouveaux reflets spéculaires (Specular Highlights) : des reflets nets et précis qui mettent en valeur chaque couche tout en préservant le contraste des bords. Choisissez l’alignement (intérieur/extérieur) ou laissez l’outil décider automatiquement. Un nouvel angle de lumière vertical simule un éclairage naturel venant du haut.

: des reflets nets et précis qui mettent en valeur chaque couche tout en préservant le contraste des bords. Choisissez l’alignement (intérieur/extérieur) ou laissez l’outil décider automatiquement. Un nouvel angle de lumière vertical simule un éclairage naturel venant du haut. Aperçu étendu : visualisez en temps réel le rendu sur les systèmes actuels et précédents pour garantir une excellente apparence partout.

: visualisez en temps réel le rendu sur les systèmes actuels et précédents pour garantir une excellente apparence partout. Annotation améliorée, ombres chromatiques/neutres, translucidité et contrôle fin par mode d’apparence (Default, Dark, Clear, Tinted…).

L’outil s’intègre parfaitement à Xcode 27 : ajoutez directement le fichier .icon à votre projet pour une synchronisation fluide.

SF Symbols 8 : plus de 7 000 symboles intelligents et animés

SF Symbols 8 enrichit considérablement la bibliothèque officielle d’Apple avec de nouveaux symboles introduits dans iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Au total, elle propose plus de 7 000 symboles hautement configurables.



Fonctionnalités phares :

Recherche améliorée (Enhanced Search) : grâce à la compréhension sémantique, décrivez simplement ce que vous recherchez en langage naturel. L’outil trouve le meilleur symbole même si les termes ne correspondent pas exactement au nom.

: grâce à la compréhension sémantique, décrivez simplement ce que vous recherchez en langage naturel. L’outil trouve le meilleur symbole même si les termes ne correspondent pas exactement au nom. Animations avancées (Draw On / Draw Off, Bounce, Wiggle, Rotate, Breathe, etc.) avec annotations pour les symboles personnalisés.

avec annotations pour les symboles personnalisés. Rendus variables (Variable Rendering), gradients et modes Multi-couleur pour une expressivité maximale.

gradients et modes Multi-couleur pour une expressivité maximale. Compatibilité parfaite avec San Francisco, le système de police d’Apple, et adaptation automatique à la direction de lecture.

Ces outils permettent de créer des interfaces plus vivantes, accessibles et cohérentes sur tous les appareils Apple.

Ressources supplémentaires Apple

Pour en savoir plus sur les nouveaux outils de design et les guidelines officielles, consultez le portail Design Resources d’Apple et les Human Interface Guidelines pour SF Symbols et les app icons.



Ces mises à jour facilitent la création d’interfaces modernes, expressives et cohérentes.