Apple publie watchOS 5.3.10 et watchOS 8.8.2 pour FaceTime et iMessage

watchos 5 iconComme pour l'iPhone, Apple continue de soutenir ses anciennes montres. Hier soir, après les versions pour les appareils modernes, la société a déployé deux mises à jour mineures pour les modèles qui ne peuvent pas passer à watchOS 26 :

  • watchOS 5.3.10 → pour Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 et Series 4
  • watchOS 8.8.2 → pour Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 et Apple Watch SE (1re génération)
watchos 5

Pourquoi ces mises à jour ?

Ces versions n’apportent pas de nouvelles fonctionnalités, mais elles sont importantes : elles prolongent le certificat de sécurité nécessaire au bon fonctionnement de plusieurs services essentiels :

  • Activation de l’Apple Watch
  • iMessage
  • FaceTime

Sans cette extension, ces fonctionnalités auraient cessé de fonctionner après janvier 2027, date d’expiration de l’ancien certificat. Grâce à ces mises à jour, les propriétaires d’anciennes Apple Watch pourront continuer à utiliser iMessage et FaceTime normalement au-delà de cette date.

Versions finales pour certains modèles

  • watchOS 8.8.2 est la dernière version supportée par l’Apple Watch Series 3.
  • watchOS 5.3.10 est la dernière mise à jour installable sur les Series 1 et Series 2 lorsque l’iPhone est un modèle ancien (iPhone 5s, 6 ou 6 Plus).
    Note : Les Series 1 et 2 peuvent techniquement passer à watchOS 6, mais cela nécessite un iPhone 6s ou plus récent.

Comme pour d’autres mises à jour de maintenance récentes, Apple n’a pas publié de liste de failles de sécurité (CVE) pour ces versions. Elles se concentrent principalement sur l’extension du certificat.

Comment installer la mise à jour ?

  1. Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone.
  2. Allez dans Général > Mise à jour logicielle.
  3. Laissez l’Apple Watch sur son chargeur pendant toute la durée de l’installation.

Apple recommande d’installer ces mises à jour pour éviter toute interruption de service après janvier 2027, exactement comme iOS 12.5.8 publié en janvier dernier sur iPhone. Ces mises à jour s’inscrivent dans la politique de support étendu d’Apple pour ses appareils plus anciens, permettant aux utilisateurs de garder leurs montres fonctionnelles plus longtemps.

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