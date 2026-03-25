Apple publie watchOS 5.3.10 et watchOS 8.8.2 pour FaceTime et iMessage

Comme pour l'iPhone, Apple continue de soutenir ses anciennes montres. Hier soir, après les versions pour les appareils modernes, la société a déployé deux mises à jour mineures pour les modèles qui ne peuvent pas passer à watchOS 26 :



watchOS 5.3.10 → pour Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 et Series 4

watchOS 8.8.2 → pour Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 et Apple Watch SE (1re génération)

Pourquoi ces mises à jour ?

Ces versions n’apportent pas de nouvelles fonctionnalités, mais elles sont importantes : elles prolongent le certificat de sécurité nécessaire au bon fonctionnement de plusieurs services essentiels :

Activation de l’Apple Watch

iMessage

FaceTime

Sans cette extension, ces fonctionnalités auraient cessé de fonctionner après janvier 2027, date d’expiration de l’ancien certificat. Grâce à ces mises à jour, les propriétaires d’anciennes Apple Watch pourront continuer à utiliser iMessage et FaceTime normalement au-delà de cette date.

Versions finales pour certains modèles

watchOS 8.8.2 est la dernière version supportée par l’Apple Watch Series 3.

watchOS 5.3.10 est la dernière mise à jour installable sur les Series 1 et Series 2 lorsque l’iPhone est un modèle ancien (iPhone 5s, 6 ou 6 Plus).

Note : Les Series 1 et 2 peuvent techniquement passer à watchOS 6, mais cela nécessite un iPhone 6s ou plus récent.

Comme pour d’autres mises à jour de maintenance récentes, Apple n’a pas publié de liste de failles de sécurité (CVE) pour ces versions. Elles se concentrent principalement sur l’extension du certificat.

Comment installer la mise à jour ?

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Allez dans Général > Mise à jour logicielle. Laissez l’Apple Watch sur son chargeur pendant toute la durée de l’installation.

Apple recommande d’installer ces mises à jour pour éviter toute interruption de service après janvier 2027, exactement comme iOS 12.5.8 publié en janvier dernier sur iPhone. Ces mises à jour s’inscrivent dans la politique de support étendu d’Apple pour ses appareils plus anciens, permettant aux utilisateurs de garder leurs montres fonctionnelles plus longtemps.