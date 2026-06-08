🔥 watchOS 27 : IA, nouveau geste, santé et fluidité sur Apple Watch

Apple a présenté ce lundi 8 juin watchOS 27 lors de la WWDC 2026, aux côtés d'iOS 27 et autre macOS 27, notamment. Cette mise à jour mise sur une évolution intelligente et utile plutôt que sur un grand redesign, avec un focus clair sur la santé, Siri et l’expérience quotidienne.

Siri AI arrive enfin sur l’Apple Watch

La grande nouveauté est l’arrivée de Siri AI, beaucoup plus puissant et conversationnel (comme sur iPhone, iPad et Mac) :

Conversations naturelles et contextuelles

Application Siri dédiée pour reprendre une discussion commencée sur iPhone

Meilleure compréhension des demandes complexes

Intégration poussée d’Apple Intelligence directement au poignet

Santé et fitness encore plus avancés

watchOS 27 renforce le positionnement santé de l’Apple Watch :

Workout Buddy amélioré avec de nouvelles analyses et désormais utilisable sans iPhone à proximité

Améliorations du suivi de la fréquence cardiaque et notifications d’hypertension artérielle

Nouveau suivi du cycle menstruel avec support de la périménopause et de la ménopause

Meilleure précision des distances pour les courses et marches sur tapis

Workout Buddy disponible en espagnol

Améliorations de l’interface et du quotidien

Nouveau geste : tapez votre index et pouce ensemble pour ouvrir rapidement un widget du Smart Stack

: tapez votre index et pouce ensemble pour ouvrir rapidement un widget du Smart Stack Liquid Glass raffiné pour une meilleure lisibilité

Smart Stack plus intelligent avec des suggestions contextuelles

Find My unifié et plus clair

Appels avec contexte (affichage d’informations pertinentes pendant un appel)

Nouveaux cadrans et personnalisation

Nouveau cadran Modular Ultra inspiré de l’Apple Watch Ultra, désormais disponible sur plus de modèles (la rumeur avait dit vrai)

Meilleure personnalisation globale

Compatibilité

watchOS 27 sera compatible avec :

Apple Watch Series 10, 11

Apple Watch Ultra 2 et 3

Apple Watch SE 3 (et modèles récents)

Disponibilité :

Bêta développeurs : dès aujourd’hui

Bêta publique : juillet 2026

Version finale : septembre 2026 (en même temps que les nouvelles Apple Watch)

Verdict : watchOS 27 est une mise à jour très cohérente qui renforce les points forts de l’Apple Watch (santé, intelligence et fluidité) tout en corrigeant les petits défauts du quotidien. Elle devrait ravir les utilisateurs qui cherchent une montre toujours plus utile et autonome.



Qu’en pensez-vous ? Quelle fonctionnalité de watchOS 27 vous motive le plus ? Le nouveau Siri AI, les améliorations santé ou le Workout Buddy sans iPhone ?