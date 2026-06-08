Apple ajoute quelques nouveautés à visionOS 27 dont Siri AI

visionOS 27 iconEn plus d'iOS 27, macOS 27 et watchOS 27, Apple a présenté visionOS 27 lors de la WWDC 2026. Cette mise à jour se veut plus mature et utile que spectaculaire, avec un accent mis sur l’intelligence artificielle et l’expérience quotidienne dans l’espace.

Siri AI : l’assistant devient vraiment utile en spatial

La grande nouveauté de visionOS 27 est l’arrivée de Siri AI, beaucoup plus puissante et contextuelle :

  • Conversations naturelles et continues
  • Compréhension du contexte personnel (photos, documents, historique)
  • Possibilité de fixer Siri n’importe où dans votre espace
  • Interaction par le regard : il suffit de regarder un objet pour que Siri puisse répondre à son sujet
keynote apple wwdc26 siri ai vision pro

Visual Intelligence sur Vision Pro

Vous pouvez désormais demander à Siri des informations simplement en regardant quelque chose dans votre environnement réel ou virtuel. Par exemple :

  • Regarder une paire de chaussures de randonnée → Siri vous donne des infos sur le modèle, le prix, ou suggère des itinéraires compatibles.
  • Regarder un tableau → Siri identifie l’œuvre et l’artiste.
keynote apple wwdc26 siri ai visionos conv

Autres nouveautés importantes

  • Apple Intelligence étendue à de nombreuses apps (Image Playground, écriture intelligente, etc.)
  • Possibilité de transformer vos panoramas en scènes spatiales et de les utiliser comme Environnement personnel
  • Import et édition de modèles 3D directement depuis un Mac dans votre espace
  • Améliorations de performances et fluidité globale
  • Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité (Vehicle Motion Cues, gestes du visage, etc.)

Compatibilité

visionOS 27 sera disponible sur :

  • Apple Vision Pro (tous les modèles, heureusement)

Calendrier de déploiement :

  • Beta développeurs : disponible dès aujourd’hui
  • Beta publique : juillet 2026
  • Version finale : automne 2026

Verdict : visionOS 27 est une mise à jour de consolidation qui rend Apple Vision Pro nettement plus intelligent et agréable au quotidien, tout en posant les bases d’une utilisation plus naturelle grâce à Siri AI et Visual Intelligence.Qu’en pensez-vous ?
La nouvelle Siri avec Visual Intelligence vous donne-t-elle envie d’utiliser davantage votre Vision Pro ? Ou attendez-vous encore plus de fonctionnalités immersives ?

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