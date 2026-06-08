Apple ajoute quelques nouveautés à visionOS 27 dont Siri AI

En plus d'iOS 27, macOS 27 et watchOS 27, Apple a présenté visionOS 27 lors de la WWDC 2026. Cette mise à jour se veut plus mature et utile que spectaculaire, avec un accent mis sur l’intelligence artificielle et l’expérience quotidienne dans l’espace.

Siri AI : l’assistant devient vraiment utile en spatial

La grande nouveauté de visionOS 27 est l’arrivée de Siri AI, beaucoup plus puissante et contextuelle :

Conversations naturelles et continues

Compréhension du contexte personnel (photos, documents, historique)

Possibilité de fixer Siri n’importe où dans votre espace

Interaction par le regard : il suffit de regarder un objet pour que Siri puisse répondre à son sujet

Visual Intelligence sur Vision Pro

Vous pouvez désormais demander à Siri des informations simplement en regardant quelque chose dans votre environnement réel ou virtuel. Par exemple :

Regarder une paire de chaussures de randonnée → Siri vous donne des infos sur le modèle, le prix, ou suggère des itinéraires compatibles.

Regarder un tableau → Siri identifie l’œuvre et l’artiste.

Autres nouveautés importantes

Apple Intelligence étendue à de nombreuses apps (Image Playground, écriture intelligente, etc.)

Possibilité de transformer vos panoramas en scènes spatiales et de les utiliser comme Environnement personnel

Import et édition de modèles 3D directement depuis un Mac dans votre espace

Améliorations de performances et fluidité globale

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité (Vehicle Motion Cues, gestes du visage, etc.)

Compatibilité

visionOS 27 sera disponible sur :

Apple Vision Pro (tous les modèles, heureusement)

Calendrier de déploiement :

Beta développeurs : disponible dès aujourd’hui

Beta publique : juillet 2026

Version finale : automne 2026

Verdict : visionOS 27 est une mise à jour de consolidation qui rend Apple Vision Pro nettement plus intelligent et agréable au quotidien, tout en posant les bases d’une utilisation plus naturelle grâce à Siri AI et Visual Intelligence.Qu’en pensez-vous ?

La nouvelle Siri avec Visual Intelligence vous donne-t-elle envie d’utiliser davantage votre Vision Pro ? Ou attendez-vous encore plus de fonctionnalités immersives ?