Apple ajoute quelques nouveautés à visionOS 27 dont Siri AI
- Alban Martin
- Il y a 3 min
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En plus d'iOS 27, macOS 27 et watchOS 27, Apple a présenté visionOS 27 lors de la WWDC 2026. Cette mise à jour se veut plus mature et utile que spectaculaire, avec un accent mis sur l’intelligence artificielle et l’expérience quotidienne dans l’espace.
Siri AI : l’assistant devient vraiment utile en spatial
La grande nouveauté de visionOS 27 est l’arrivée de Siri AI, beaucoup plus puissante et contextuelle :
- Conversations naturelles et continues
- Compréhension du contexte personnel (photos, documents, historique)
- Possibilité de fixer Siri n’importe où dans votre espace
- Interaction par le regard : il suffit de regarder un objet pour que Siri puisse répondre à son sujet
Visual Intelligence sur Vision Pro
Vous pouvez désormais demander à Siri des informations simplement en regardant quelque chose dans votre environnement réel ou virtuel. Par exemple :
- Regarder une paire de chaussures de randonnée → Siri vous donne des infos sur le modèle, le prix, ou suggère des itinéraires compatibles.
- Regarder un tableau → Siri identifie l’œuvre et l’artiste.
Autres nouveautés importantes
- Apple Intelligence étendue à de nombreuses apps (Image Playground, écriture intelligente, etc.)
- Possibilité de transformer vos panoramas en scènes spatiales et de les utiliser comme Environnement personnel
- Import et édition de modèles 3D directement depuis un Mac dans votre espace
- Améliorations de performances et fluidité globale
- Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité (Vehicle Motion Cues, gestes du visage, etc.)
Compatibilité
visionOS 27 sera disponible sur :
- Apple Vision Pro (tous les modèles, heureusement)
Calendrier de déploiement :
- Beta développeurs : disponible dès aujourd’hui
- Beta publique : juillet 2026
- Version finale : automne 2026
Verdict : visionOS 27 est une mise à jour de consolidation qui rend Apple Vision Pro nettement plus intelligent et agréable au quotidien, tout en posant les bases d’une utilisation plus naturelle grâce à Siri AI et Visual Intelligence.Qu’en pensez-vous ?
La nouvelle Siri avec Visual Intelligence vous donne-t-elle envie d’utiliser davantage votre Vision Pro ? Ou attendez-vous encore plus de fonctionnalités immersives ?