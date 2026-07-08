Lamborghini lance une application Apple Vision Pro

Apple continue de séduire les marques de luxe avec son Vision Pro. Lamborghini lance une application immersive qui transforme le casque en véritable salle d'exposition privée, avec en prime la révélation anticipée de son nouvel Urus SE Performante.

Lamborghini transforme l'Apple Vision Pro en salle d'exposition privée

Lamborghini vient de publier une application officielle pour l'Apple Vision Pro, et le détail le plus marquant ne saute pas immédiatement aux yeux. Le constructeur de Sant'Agata Bolognese y dévoile l'Urus SE Performante avant même sa présentation physique au Goodwood Festival of Speed. Un modèle inédit, accessible en priorité aux propriétaires du casque d'Apple, avant les journalistes et les concessionnaires.



L'application repose sur deux modes distincts. Le premier, en réalité mixte, permet de placer une voiture Lamborghini directement dans votre propre pièce, à l'échelle 1:1 ou redimensionnée selon l'espace disponible. Le second bascule dans un environnement entièrement numérique conçu par la marque, où l'éclairage et le décor sont pensés pour sublimer chaque véhicule. Aux côtés de l'Urus SE Performante figurent la Temerario, la Revuelto et l'Urus SE.

La navigation s'appuie sur le regard et les gestes de la main, sans manette ni menu classique. Les utilisateurs peuvent explorer le groupe motopropulseur, observer les lignes d'écoulement aérodynamique en 3D, ou plonger dans les coulisses du Centro Stile pour découvrir les croquis originaux et les motifs de design propres à la marque. L'audio spatial reproduit le son du moteur, qui évolue selon la position de l'utilisateur autour du véhicule.



Cette stratégie confirme une tendance plus large chez les constructeurs de luxe. Porsche utilise déjà le Vision Pro pour la personnalisation de ses modèles à taille réelle et pour le suivi de données de performance en interne. Lamborghini pousse la démarche plus loin, en misant sur la narration et l'expérience de marque plutôt que sur la simple configuration commerciale.



Malheureusement, le Vision Pro demeure un appareil de niche et concerne peu de personnes, mais ce choix éditorial montre qu'Apple continue de convaincre certaines marques automobiles prestigieuses d'investir sérieusement dans la réalité spatiale, bien au delà du simple gadget promotionnel.

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