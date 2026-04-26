Choclift : l’app à essayer en priorité sur Apple Vision Pro

Une petite application bien pensée sur visionOS qui devrait séduire les utilisateurs concernés. Choclift permet d’afficher des icônes virtuelles directement sur son bureau physique et de naviguer entre ses apps en une seconde, avec une fluidité assez élégante.

Choclift est aussi sur Vision Pro : touchez votre bureau pour contrôler votre Mac

On connaissait Choclift sur iPhone, cette application qui permet de gérer ses apps Mac directement depuis son smartphone, rendant les allers-retours entre appareils bien moins fastidieux. Son développeur, Phil Traut, vient de franchir une nouvelle étape en portant l’application sur visionOS, et le résultat donne une idée très concrète de ce que l’informatique spatiale peut apporter à la productivité quotidienne.



L’idée centrale est aussi simple qu’élégante : avec Choclift sur Apple Vision Pro, il devient possible de basculer entre ses applications Mac en posant simplement la main sur son bureau physique. L’application s’ancre à la surface réelle de la table et y dépose un dock virtuel persistant, parfaitement intégré au Mac Virtual Display. Pas d’icône flottante à chercher dans l’espace, pas de geste dans le vide : le bureau lui-même devient l’interface.

Ce qui impressionne particulièrement, c’est la persistance du système. Même après un redémarrage du Vision Pro, le dock reste ancré à la même position, prêt à l’emploi sans aucune manipulation. Un détail technique qui change pourtant tout à l’expérience : l’utilisateur ne perd jamais ses repères, et le flux de travail reste intact d’une session à l’autre.



Phil Traut explique que porter Choclift sur visionOS a profondément modifié sa façon de concevoir l’utilisation du Mac en spatial computing. La question n’est plus seulement d’avoir un écran immense devant soi, mais de créer des interactions nouvelles entre le monde physique et l’environnement numérique. Les gestes naturels sur une surface réelle qui déclenchent des actions sur un Mac virtuel : c’est précisément ce que la réalité mixte promet depuis ses débuts, et Choclift en donne ici l’une des démonstrations les plus convaincantes à ce jour.



L’application est disponible gratuitement en complément de la version iPhone déjà existante.Si vous avez la chance de posséder un Apple Vision Pro, l’expérience mérite clairement d’être tentée.

My new Vision Pro app lets you switch between apps on your Mac… just by touching your desk.



Bringing choclift to visionOS changed how I think about using a Mac in spatial computing. It’s not just about having a massive display – it opens up entirely new productivity workflows.… pic.twitter.com/JufEmmrzKh — Phil Traut ᯅ (@SpatiallyMe) April 21, 2026

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