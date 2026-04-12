Apple préparerait quatre styles différents pour ses lunettes connectées

À la mi-avril 2026, Mark Gurman évoque une nouvelle fois les Apple Glass, un produit entièrement inédit attendu après l’iPhone Ultra. Lors de leur sortie officielle, ces lunettes pourraient être proposées en quatre designs distincts afin d’offrir davantage de choix aux utilisateurs.

Apple Glasses : au moins quatre designs en test, des matériaux haut de gamme au programme

Alors que la concurrence s’installe progressivement sur le segment des lunettes connectées avec les Meta Ray-Ban, Apple prépare sa réponse avec une ambition claire : imposer son sens du design comme argument différenciateur majeur. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino teste actuellement au moins quatre silhouettes distinctes pour ses futures lunettes intelligentes, et compte lancer plusieurs modèles simultanément à leur sortie.



Cette approche rappelle directement le lancement de l’Apple Watch en 2015, où Apple avait misé sur la diversité des finitions et des bracelets pour toucher des publics très différents. L’idée serait similaire ici : proposer dès le départ un choix suffisamment large pour séduire aussi bien les utilisateurs attirés par un look discret que ceux préférant des montures plus affirmées.



Les quatre designs actuellement en évaluation couvrent un spectre assez large. On retrouve un grand cadre rectangulaire rappelant les Wayfarer de Ray-Ban, une monture rectangulaire plus fine dans le style de Tim Cook lui-même, ainsi que deux déclinaisons de formes ovales ou rondes, l’une grande et l’autre plus compacte et raffinée. Du côté des coloris, trois teintes sont envisagées : noir, bleu océan et brun clair.

Sur le plan des matériaux, Apple se démarquerait également de ses concurrents en optant pour de l’acétate plutôt que du plastique ordinaire. Ce choix positionne d’emblée le produit dans un registre premium, cohérent avec la politique tarifaire habituelle de la marque. Les caméras frontales, disposées en motif ovale et entourées de voyants lumineux, constitueraient un autre élément visuel distinctif.



Fonctionnellement, ces lunettes ne sont pas des lunettes à réalité augmentée. Il s’agit de lunettes connectées embarquant caméras, micros et capteurs, capables d’afficher des notifications, de capturer des photos et vidéos, de diffuser de la musique et d’interagir avec Siri ainsi qu’avec les fonctions d’intelligence visuelle. Elles fonctionneront en tandem avec un iPhone, à la manière d’un accessoire complémentaire.



Il faut toutefois rester lucide quant à son lancement, qui est repoussé depuis plusieurs années selon les rumeurs. Une date indicative est souvent avancée, actuellement 2027, mais il est très probable que la sortie officielle intervienne bien plus tard.