Apple a filmé un crash d’avion mortel pour une série immersive Vision Pro

Un tragique accident d’avion survenu en juillet 2024 dans le désert jordanien était en train d’être filmé pour une production Apple destinée à l’Apple Vision Pro. Selon un rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, la Britannique Claire Lomas, aventurière paraplégique connue pour avoir terminé le marathon de Londres en 2012 avec un exosquelette robotique, participait au tournage de la série immersive Adventure lorsqu’un petit avion s’est écrasé.

Une production à gros budget

Malheureusement, Claire Lomas, âgée de 44 ans, a succombé à ses blessures quelques semaines après l’accident.



La série Adventure, produite par le studio londonien Atlantic Studios pour Apple, mettait en scène des athlètes et aventuriers dans des environnements spectaculaires. L’épisode en préparation devait explorer plusieurs sites emblématiques de Jordanie, dont la vallée du Wadi Rum et la cité antique de Pétra.



Apple investissait plusieurs millions de dollars par épisode. Le système de caméras était monté directement sur l’avion, et Claire Lomas était en cours de tournage au moment du drame.

Claire Lomas

Des préoccupations de sécurité ignorées ?

Des personnes impliquées dans la production ont confié à Bloomberg que des inquiétudes avaient été exprimées en amont concernant la sécurité du tournage :

Horaires de travail excessivement longs

Conditions climatiques extrêmes

Manque de formation adéquate pour manipuler certains équipements

Apple aurait réagi en envoyant ponctuellement un responsable santé et sécurité sur les lieux, mais aucune autre blessure grave n’a été signalée sur la série.Malgré le drame, Apple et Atlantic Studios ont poursuivi leur collaboration. Un épisode tourné dans le Colorado a été réalisé en août 2024.

Où en est la série Adventure ?

À ce jour, Apple a publié cinq épisodes de la série Adventure :

Highlining à 900 mètres d’altitude

Natation sous la glace arctique

Parkour dans les rues de Paris

Cliff diving en Espagne

Course automobile dans le Colorado

Aucun nouvel épisode n’est sorti depuis l’année dernière. La série fait partie de l’offre Apple Immersive Video pour le Vision Pro : des vidéos immersives à 180 degrés en 3D 8K avec audio spatial, l’un des principaux arguments de vente du casque à 3 499 €.