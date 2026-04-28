L'Apple Vision Pro utilisé pour une chirurgie de la cataracte révolutionnaire

Le Vision Pro franchit une nouvelle étape dans le domaine médical. Un chirurgien ophtalmologiste de New York est devenu le premier au monde à réaliser une opération de la cataracte en portant l’Apple Vision Pro.

Une première historique signée Dr. Eric Rosenberg

En octobre 2025, le Dr. Eric Rosenberg de SightMD a réalisé la toute première intervention chirurgicale assistée par Vision Pro. Depuis, il a effectué plusieurs centaines d’opérations supplémentaires grâce à ScopeXR, une plateforme de chirurgie qu’il a co-développée spécifiquement pour le casque de réalité mixte d’Apple.

ScopeXR permet de transmettre en direct les flux vidéo des microscopes chirurgicaux 3D vers le Vision Pro. Le chirurgien bénéficie ainsi d’une vue stéréoscopique en 3D du champ opératoire, avec superposition en temps réel des données pré-opératoires. La plateforme supporte également la collaboration à distance : d’autres experts peuvent rejoindre virtuellement l’opération et voir exactement la même chose que le chirurgien principal.

Nous pouvons désormais faire entrer le meilleur chirurgien du monde dans n’importe quel bloc opératoire, à n’importe quelle heure, depuis n’importe où sur la planète. Cette technologie démocratise l’accès à l’expertise et permettra de sauver de nombreuses visions.

Du grand public vers les usages professionnels

Cette avancée médicale illustre parfaitement la stratégie d’Apple qui oriente de plus en plus le Vision Pro vers des usages entreprise et professionnels. Alors que l’adoption grand public reste freinée par son prix élevé (à partir de 3 499 $) et son encombrement, le casque trouve un terrain particulièrement fertile dans la médecine, la formation en aviation ou le design industriel.



Apple a d’ailleurs lancé en octobre dernier une version mise à jour du Vision Pro équipée de la puce M5, la première évolution matérielle du casque.

Pas de successeur immédiat en vue

Selon les dernières informations, Apple n’aurait actuellement aucun nouveau casque Vision en développement actif. La société se concentrerait désormais sur des lunettes intelligentes plus légères, un segment où Meta est déjà bien implanté avec ses modèles à succès.



Grâce au Vision Pro et à ScopeXR, les résidents peuvent bénéficier d’un accompagnement de premier ordre dès leurs premières interventions, et les chirurgiens expérimentés peuvent obtenir un second avis en temps réel lors de complications imprévues. Une véritable révolution pour l’accès aux soins ophtalmologiques de haute précision. Cette utilisation médicale pourrait bien devenir l’un des cas d’usage les plus concrets et les plus impactants du spatial computing.