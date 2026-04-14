Blackmagic lance la caméra URSA Cine Immersive 100G à 22 825 euros pour le Vision Pro

Blackmagic Design vient de lancer la nouvelle version de sa caméra haut de gamme, la URSA Cine Immersive 100G, spécialement conçue pour la capture de contenu immersif 3D destiné à l’Apple Vision Pro. Attention, le prix dépasse les 22 000 euros.

Une évolution majeure pour la production immersive

La grande nouveauté de cette version 100G est l’ajout d’une connexion 100 Gigabit Ethernet, qui permet enfin de transmettre en direct du contenu immersif 3D à très haut débit. Pour accompagner cette caméra, Blackmagic lance également le Blackmagic URSA Cine Live Encoder (1 295 €), un module de compression qui convertit le flux immersif en Apple ProRes et le prépare pour une diffusion en protocole SMPTE-2110-22.



Grâce à ce duo, il devient possible de combiner les deux flux stéréo (gauche et droite) en un seul flux via une connexion 100G Ethernet, facilitant grandement la production en direct pour Vision Pro.

Prix et disponibilité

URSA Cine Immersive 100G : 29 145 $ (ou 22 825 € HT)

URSA Cine Live Encoder : 1 645 $ (environ 1 295 € HT)

La caméra sera disponible au cours du troisième trimestre 2026 (Q3 2026). L’ancienne version de 2025 (sans le 100G) reste en vente à 27 495 $ (contre 30 000 $ à son lancement en 2024).

Caractéristiques techniques

Les deux versions de l’URSA Cine Immersive partagent les mêmes caractéristiques impressionnantes :

Système de lentilles stéréoscopiques 3D sur mesure

Double capteur 8K (8160 x 7200 pixels par œil)

16 stops de dynamique pour une excellente restitution des détails et des couleurs

Champ de vision de 180 degrés

Support de l’audio spatial

Jusqu’à 90 images par seconde

Deux écrans tactiles HDR de 5 pouces + un écran LCD de statut externe

Connexions : 12G-SDI, USB-C, XLR audio, et connecteur Lemo 8-pin pour l’alimentation

Déjà utilisée sur de grandes productions

La caméra a déjà été employée sur plusieurs projets immersifs de haut niveau, dont :

MotoGP : Tour De Force

Le concert des BBC Proms

Un documentaire à venir sur le Real Madrid

La diffusion du lancement d’Artemis II par la NASA

Avec l’URSA Cine Immersive 100G, Blackmagic Design propose l’outil le plus abouti à ce jour pour la création de contenu immersif 3D destiné à l’Apple Vision Pro. Le prix très élevé la destine clairement aux studios professionnels et aux productions haut de gamme, mais elle marque une étape importante dans la maturation de l’écosystème spatial computing. Si vous travaillez dans la production VR/AR immersive, cette caméra peut devenir un incontournable.