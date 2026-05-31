Apple Glasses repoussées à la fin de 2027, suivies du Vision Air fin 2028

Apple continue d'ajuster sa feuille de route dans la réalité mixte. Selon de nouvelles informations de Bloomberg, les Apple Glasses auraient pris du retard et ne seraient plus attendues avant fin 2027, tandis qu'un Vision Air plus léger et abordable pourrait suivre fin 2028.

Apple Glasses attendues fin 2027, Vision Air prévu pour fin 2028

Alors que les lunettes connectées d’Apple étaient initialement prévues pour début 2027, Mark Gurman de Bloomberg annonce un nouveau glissement calendaire. Le lancement est désormais attendu pour la fin 2027 au plus tôt, soit un retard d’environ un an sur les premières estimations. Une information qui illustre la complexité d’un projet devenu l’une des priorités absolues de la direction.



Conçues pour rivaliser directement avec les Ray-Ban Meta, ces lunettes misent sur l’intelligence artificielle plutôt que sur la réalité augmentée. Pas d’écran intégré, pas de spatial computing : le produit se rapproche davantage d’un accessoire de saisie vocale et visuelle, embarquant plusieurs caméras, des microphones et des haut-parleurs pour interagir avec Siri et les fonctions Visual Intelligence. Un positionnement résolument pragmatique, à l’opposé du Vision Pro.

Un possible Vision Air fin 2028 ou 2029

Ce retard intervient dans un contexte de réorganisation interne. Après avoir mis en pause le développement du Vision Air au profit des lunettes, Apple semble désormais faire marche arrière sur cette décision. Selon Gurman, l’entreprise a relancé des travaux sur un casque plus fin et moins cher, successeur du Vision Pro original. Ce Vision Air ne serait toutefois pas attendu avant fin 2028, voire 2029, le temps qu’Apple résolve les problèmes de design et de prix qui ont transformé le premier modèle en échec commercial.



La feuille de route se précise donc ainsi : les lunettes IA d’abord, le Vision Air ensuite, et des lunettes à réalité augmentée complète en perspective pour la fin de la décennie. John Ternus, successeur désigné de Tim Cook à la tête d’Apple, supervise le Vision Products Group depuis deux ans et porte personnellement ces projets.