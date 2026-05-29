Siri sous iOS 27 : Apple utilisera les puces Nvidia et un modèle Gemini spécial

À une semaine de la WWDC 2026, de nouvelles informations dévoilent comment Apple compte concrètement mettre en œuvre son partenariat avec Google pour booster Apple Intelligence et la nouvelle version de Siri dans iOS 27. La surprise se nomme Nvidia.

Un modèle Gemini « allégé » pour l’iPhone

Selon un rapport détaillé de The Information, et comme nous l'avions déjà évoqué, Apple utilisera une version distillée du grand modèle Gemini de Google. Ce processus consiste à entraîner un modèle plus petit et plus efficace à partir du meta modèle, afin qu’il puisse tourner localement sur les iPhone, iPad et Mac. Apple cherche également à racheter des startups spécialisées dans l’IA embarquée, dont Liquid AI (basée à Cambridge), pour accélérer ses progrès dans ce domaine.

Les requêtes complexes iront dans le cloud

Pour les tâches les plus lourdes (qui nécessitent des « trillions de paramètres »), Apple n’a pas réussi à tout faire fonctionner sur ses propres serveurs Private Cloud Compute, encore moins sur ses produits.



Du coup, la solution retenue est la suivante :

Utilisation du Google Cloud

Exécution sur des puces Nvidia

Activation de la technologie Confidential Compute de Nvidia (chiffrement des données et des modèles pendant le traitement)

Cette technologie ralentit légèrement les calculs, mais elle permet à Apple de maintenir un haut niveau de confidentialité, un argument qu’elle continuera de mettre en avant.

Private Cloud Compute reste le nom officiel

Même si une partie des calculs sera effectuée chez Google, Apple conservera l’appellation Private Cloud Compute pour ses fonctionnalités IA. L’objectif est de préserver la perception de contrôle et de sécurité auprès des utilisateurs. Mais cela risque de provoquer l'ire de certains clients, si cela est avéré.

Ce que cela change pour iOS 27

Cette architecture hybride (on-device + cloud sécurisé) devrait permettre au nouveau Siri d’être beaucoup plus puissant tout en restant rapide pour les tâches simples. Il sera officiellement dévoilé lors de la keynote WWDC le 8 juin 2026. La première bêta sera publiée le jour-même.

Notre avis

Apple continue de jouer la carte de la sécurité et de la confidentialité, tout en reconnaissant qu’elle ne peut pas tout faire seule. L’accord avec Google et l’utilisation de puces Nvidia montrent une approche pragmatique et accélérée pour rattraper son retard en IA.



On attend maintenant de voir concrètement ce que donnera ce nouveau Siri, vu pour la première fois hier avec des captures signées Bloomberg. Que pensez-vous de ce partenariat Apple-Google ? Êtes-vous rassuré par l’utilisation de la Confidential Compute de Nvidia ?