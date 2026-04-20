Les notes 4 étoiles sur l’App Store pénalisent les développeurs

De plus en plus de développeurs iOS estiment que le système de notation de l’App Store est fondamentalement défaillant. Deux problèmes majeurs reviennent régulièrement : le harcèlement pour obtenir des avis et l’interprétation réelle des étoiles par l'algorithme et les clients potentiels.

Le piège des demandes de notation

Tout développeur le sait : pour qu’Apple mette en avant une application (dans les sélections « Aujourd’hui », les classements ou les newsletters), il faut un volume important d’avis à 5 étoiles. Résultat : les apps doivent impérativement afficher le fameux pop-up de notation, comme nous le faisons sur notre application iSoft depuis longtemps. Alors que nous avons la meilleure note dans la catégorie non officielle des applications d'actualité Apple, il est vrai que ce système a ses limites.



Steven Troughton-Smith explique sans détour que refuser d’utiliser ces API revient à un « suicide éditorial » sur l’App Store. Pourtant, les utilisateurs détestent être interrompus au milieu de leur utilisation. Le débat fait rage sur le meilleur moment pour afficher la demande : au lancement de l’app (très intrusif) ou après une action réussie (sauvegarde, publication…). Le problème, c’est que les développeurs ne peuvent pas pas tout anticiper.

Un 4 étoiles = une note négative

L’autre gros problème concerne la signification réelle des étoiles. Pour la plupart des utilisateurs, un 4 étoiles signifie « très bon ». Pour Apple et l’algorithme de l’App Store, c’est différent.



C'est mathématique, si votre application affiche une moyenne supérieure à 4 étoiles, chaque nouvel avis 4 étoiles fait baisser cette moyenne. Autrement dit : laisser une note de 4 étoiles, même avec un commentaire positif, est souvent interprété comme une note négative par le système.

Une solution simple

La solution ? Abandonner complètement le système d’étoiles au profit d’un système binaire (pouce levé / pouce baissé), comme l’ont fait Netflix en 2017 et YouTube bien avant. Comme plusieurs études l'ont démontré, less systèmes à étoiles sont mauvais pour l’agrégation des notes. Un système binaire serait beaucoup plus clair pour les utilisateurs et plus juste pour les développeurs.

Notre avis

Le système actuel met les développeurs dans une position inconfortable : ils sont obligés de « harceler » les utilisateurs pour survivre sur l’App Store, tout en sachant qu’un avis sincère à 4 étoiles peut leur nuire. C’est un cercle vicieux qui dessert à la fois les créateurs d’apps et les utilisateurs. Un passage à un système à "pouces", comme sur la plupart des grandes plateformes, semble aujourd’hui inévitable pour rendre les notes plus honnêtes et moins anxiogènes.



Et vous, que pensez-vous du système de notation actuel sur l’App Store ? Laissez-vous souvent des 4 étoiles ou préférez-vous mettre 5 ou 1 ? Dites-le-nous en commentaire !