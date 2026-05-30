Apple Music préparerait un abonnement moins cher ou gratuit

Selon des indices repérés dans la version bêta de l’application Apple Music sur Android, Apple travaillerait sur différents paliers d’abonnement. Une évolution qui représenterait un vrai tournant pour le service le plus populaire chez les propriétaires d'iPhone.

Des indices concrets dans le code

Le leaker Aaron Perris a découvert deux chaînes de texte significatives dans la bêta Android :

Un message indiquant qu’une action nécessite un « accès premium »

Un message d’erreur : « Impossible de passer plus de titres » (après avoir atteint une « limite de skips »)

Ces mentions laissent fortement penser qu’Apple testerait soit :

Un abonnement moins cher avec des limitations (nombre de skips limité, etc.)

Ou éventuellement un niveau gratuit avec restrictions, comme ses concurrents.

Un virage à 180° pour Apple ?

Jusqu’à présent, Apple s’est toujours distingué de la concurrence (notamment Spotify) en refusant catégoriquement un palier gratuit. En avril dernier, Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, déclarait encore :

Je pense que “gratuit” était une très mauvaise idée. Apple Music est le seul service sans palier gratuit, et nous en sommes vraiment fiers.

L’apparition de ces lignes de code dans la bêta suggère que la stratégie pourrait être en train d’évoluer, probablement pour attirer une plus large audience et concurrencer plus efficacement Spotify et YouTube Music.

Quelles formules possibles ?

Bien qu’aucun détail officiel n’ait encore été communiqué, on peut imaginer :

Un abonnement Standard (moins cher) avec pubs ou limites de skips

Un abonnement Premium (actuel) sans aucune restriction

Peut-être un palier Ultra avec des avantages exclusifs (Audio Spatial sans perte, etc.)

Verdict iPhoneSoft

Si ces nouveaux paliers se confirment, ce serait un changement important dans la philosophie d’Apple Music. Après des années de positionnement premium exclusif, la marque à la pomme pourrait choisir de s’ouvrir pour gagner des parts de marché. L’arrivée d’un abonnement moins cher avec limitations pourrait séduire beaucoup d’utilisateurs, tout en gardant l’offre actuelle pour ceux qui veulent le meilleur.



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