Apple sort une campagne publicitaire pour Creator Studio

Après plusieurs mois de silence, Apple commence enfin à promouvoir Creator Studio. La marque met désormais en avant son abonnement créatif à travers une campagne vidéo centrée sur des créateurs et des usages concrets de ses applications maison.

Apple commence à mettre en avant Creator Studio

Lancé en janvier 2026, Creator Studio n’avait jusqu’ici bénéficié d’aucune promotion particulière. Apple avait bien créé un compte Instagram dédié à l’occasion du lancement, mais le fil était resté étrangement silencieux dans les semaines suivantes. Tout change cette semaine.



Apple vient de lancer une véritable campagne de mise en avant de Creator Studio, articulée autour de trois courtes vidéos (Shorts) publiées sur YouTube et d’une série de contenus plus longs postés sur le compte Instagram @AppleCreatorStudio. Le principe est simple : montrer des créateurs réels au travail, avec les applications incluses dans l’abonnement.

Les trois formats retenus disent beaucoup de l’ambition affichée. Ellie Dixon enregistre son premier album dans sa chambre grâce à Logic Pro. Molly Baz transforme une nouvelle recette en vidéo avec Pages et Final Cut Pro. Samba Films, enfin, donne vie à de la poésie en combinant Pages, Keynote et Final Cut Pro. Trois univers distincts, trois usages concrets, un seul abonnement.



Le compte Instagram complète le dispositif avec des vidéos plus longues, coulisses de création et résultats finaux à l’appui. Une animation intitulée “After Hours”, réalisée par Annie Choi, alias Ancho, a également été dévoilée, laissant penser que la campagne va se poursuivre dans les prochains jours avec de nouveaux contenus.

Comme souvent, Apple mise sur la vidéo pour promouvoir ses services : les mots ont leur importance, mais les images marquent davantage les esprits et captent plus efficacement l’attention des futurs utilisateurs.



Et de votre côté, êtes-vous abonné à Creator Studio ? Pour rappel, l'abonnement est actuellement à 12,99 € par mois.