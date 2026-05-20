App Store : Apple a bloqué plus de 2 milliards de dollars de fraudes en 2025

Comme chaque année, Apple dévoile son bilan annuel sur sa gestion de l’App Store. Un travail 24/24 7/7 pour éviter au maximum les fraudes.

App Store : les chiffres vertigineux de la lutte anti-fraude d’Apple en 2025

À quelques semaines de la WWDC 2026, Apple a publié son bilan annuel de lutte contre la fraude sur l’App Store. Les chiffres donnent le vertige, et illustrent une réalité que la firme de Cupertino rappelle volontiers dans un contexte de pressions réglementaires croissantes : gérer une boutique d’applications à cette échelle, c’est aussi mener une guerre permanente contre les acteurs malveillants.



En 2025, Apple a ainsi empêché plus de 2,2 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses. Sur six ans, le total dépasse désormais les 11,2 milliards de dollars. Une accumulation qui témoigne d’une menace loin d’être anecdotique.



Le rapport distingue plusieurs catégories de menaces. Du côté des comptes utilisateurs, les systèmes d’Apple ont rejeté 1,1 milliard de créations de comptes frauduleux, et désactivé 40,4 millions de comptes supplémentaires pour abus. Chez les développeurs, 193 000 comptes ont été résiliés pour fraude, et 138 000 candidatures à l’inscription ont été refusées avant même d’entrer dans l’écosystème.

L’App Review, quant à elle, a traité plus de 9,1 millions de soumissions d’applications l’an passé. Plus de 2 millions ont été rejetées pour non-conformité, dont plus de 443 000 pour violation de la vie privée, et 371 000 identifiées comme copies, spam ou contenus trompeurs. Apple signale également avoir supprimé près de 59 000 applications pratiquant le “bait-and-switch” : des apps approuvées comme jeux ou outils simples, qui modifiaient ensuite leur comportement pour escroquer les utilisateurs.



Ce qui ressort du bilan 2025, c’est la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans le processus de modération. Apple indique combiner révision humaine et apprentissage automatique pour détecter les schémas malveillants complexes, analyser les similarités entre applications et repérer les changements suspects dans les mises à jour. Résultat : les équipes peuvent se concentrer sur les cas les plus délicats, tandis que les développeurs légitimes bénéficient de validations plus rapides.



Sur le front des avis et notes, près de 195 millions d’évaluations frauduleuses ont été bloquées avant d’apparaître, sur 1,3 milliard traitées au total. Enfin, 5,4 millions de cartes bancaires volées ont été empêchées d’être utilisées dans des achats frauduleux.



Ces données arrivent à un moment stratégique pour Apple, qui doit défendre la valeur de sa plateforme face aux régulateurs européens et américains exigeant davantage d’ouverture. Un timing qui n’a probablement rien d’accidentel.