Pages, Keynote et Numbers : Apple met de l’ordre dans le Mac App Store

Apple remet de l’ordre sur Mac après plusieurs mois de flottement. Désormais, les anciennes versions de Pages, Keynote et Numbers ne sont plus disponibles au téléchargement sur le Mac App Store.

Pages, Keynote et Numbers : Apple tire un trait sur les anciennes versions Mac

Depuis ce lundi 13 avril 2026, les versions classiques de Pages, Keynote et Numbers ont disparu du Mac App Store. Apple a silencieusement retiré ces applications, ne laissant plus disponibles que les éditions compatibles avec Apple Creator Studio. Un ménage de printemps qui referme un chapitre ouvert il y a plusieurs mois dans une certaine confusion.



Tout avait commencé en janvier dernier, lors du lancement d’Apple Creator Studio, le nouveau bouquet d’applications créatives de la firme. Si la suite iWork avait été mise à jour normalement sur iPhone et iPad, la situation sur Mac était bien plus alambiquée : Apple avait choisi de maintenir les anciennes versions en parallèle des nouvelles, laissant les utilisateurs face à deux entrées distinctes dans le Mac App Store. Un doublon difficile à justifier, source de questions légitimes sur la version à conserver ou à télécharger.

Ce flottement est désormais clos. Repérée par Aaron Perris, la suppression des versions non Creator Studio est effective : toute personne cherchant Pages, Keynote ou Numbers sur le Mac App Store n’aura plus accès qu’aux éditions renouvelées. Ceux qui avaient téléchargé les anciennes versions peuvent encore les retrouver dans leur historique d’achats, mais pour tout nouvel utilisateur, il n’existe plus qu’une seule option.



Il convient de préciser que cette consolidation ne signifie pas la fin de la gratuité. Pages, Keynote et Numbers restent téléchargeables sans frais sur Mac, et la quasi-totalité de leurs fonctionnalités demeure accessible sans abonnement. L’adhésion à Creator Studio déverrouille des options avancées réservées aux créateurs professionnels, mais l’usage courant n’est pas impacté.