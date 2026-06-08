Google Gemini pourrait freiner les ambitions IA d’Apple

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la vraie question de la keynote WWDC 2026 ne sera pas la réaction immédiate des marchés, mais plutôt celle-ci : Apple arrivera-t-elle à proposer une meilleure expérience IA que Google… en utilisant les mêmes modèles Gemini ?

Le risque d’un « plafond Gemini »

C'est officiel depuis un janvier, Apple va s’appuyer très fortement sur le modèle Gemini de Google pour alimenter la nouvelle version de Siri et les fonctionnalités Apple Intelligence. Pour l'analyste Kuo, sur X, si Apple ne parvient pas à créer des expériences supérieures (workflows agentiques, intégration hybride on-device/cloud, etc.), cela signifierait que le plafond technologique d’Apple est désormais fixé par un modèle qu’elle ne contrôle pas.



Cette analyse va à l’encontre du discours dominant : « Apple est en retard sur l’IA, mais elle finira par rattraper et dépasser tout le monde ». Selon Kuo, ce scénario n’est plus garanti.

Les points positifs pour Apple

Malgré cette mise en garde, l’analyste reste optimiste à court terme :

La dynamique business d’Apple reste très solide jusqu’à la fin 2026.

L’avantage long terme pourrait venir de l’IA en local, grâce à ses puces Apple Silicon très efficaces.

Même sans révolution IA majeure aujourd’hui, les ventes d’iPhone, Mac et AirPods / Apple Watch devraient rester excellentes.

Kuo estime que les annonces de la WWDC 26 auront peu d’impact sur le cours de l’action Apple au second semestre 2026, tant que le récit global reste positif.

Le vrai enjeu à long terme

Le risque principal est plus lointain : si Apple ne parvient pas à surpasser Google avec Gemini, le narratif « Apple finira toujours par gagner » commencera à être sérieusement remis en question. Cela pourrait limiter le potentiel de valorisation de l’action au-delà de 2026, sauf que l'iPhone Ultra pourrait redéfinir le secteur des téléphones pliables et offrir une expérience plus aboutie, bien plus utile que l'IA pour 99 % des utilisateurs au quotidien.



En résumé : aujourd’hui, Apple joue gros, mais pas sa survie. Elle doit prouver qu’elle sait mieux exploiter Gemini que Google lui-même.



Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous qu’Apple peut vraiment surpasser Google avec les mêmes modèles ? Ou acceptez-vous que l’IA d’Apple soit « seulement » très bien intégrée ?



Réponse à partir de 19 heure sur notre page keynote Apple.