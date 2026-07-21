L'App Store croule sous les nouvelles applications inutiles

L'App Store n'a jamais accueilli autant de nouvelles applications. Portée par les outils d'IA et le vibecoding, cette explosion des publications ne s'accompagne pourtant pas d'une hausse comparable des téléchargements, qui restent quasiment stables malgré l'afflux de nouveautés.

L'App Store croule sous les nouvelles applications, mais personne ne les télécharge davantage

Nous évoquions déjà en avril dernier cette vague d'applications propulsée par le vibecoding, ces outils qui permettent de coder sans savoir coder. Un nouveau rapport de Sensor Tower, relayé par le New York Times, montre que le phénomène ne s'est pas essoufflé, bien au contraire : il s'est brutalement accéléré.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, l'App Store avait déjà vu son nombre de nouvelles applications grimper de 30 %, pour atteindre environ 600 000 sorties sur l'année. Rien que sur le premier semestre 2026, ce total a doublé, avec près de 560 000 nouvelles applications publiées en six mois seulement. Autrement dit, l'App Store est en train d'ajouter en six mois presque autant d'applications qu'il en accueillait sur douze mois l'an dernier.



Ce qui frappe surtout, c'est le décalage avec l'usage réel. Alors que les sorties explosent, les téléchargements, eux, restent quasiment figés : à peine 2 % de hausse sur la même période, après une progression de seulement 3 % en 2025. Autrement dit, des dizaines de milliers d'applications supplémentaires arrivent chaque mois sur l'App Store, sans que les habitudes des utilisateurs ne suivent le mouvement.

Derrière ces statistiques, on trouve des profils de développeurs très éloignés des studios traditionnels. Le New York Times cite l'exemple d'un développeur qui s'apprête à quitter son poste dans la banque pour vivre de ses applications conçues à l'aide d'IA, ou encore d'un autre qui a publié onze applications de niche en quelques mois, sans autre ambition que le plaisir de créer. Pour beaucoup, l'App Store devient un terrain d'expérimentation accessible plutôt qu'un marché à conquérir.



Interrogé sur la pression que cela fait peser sur la modération, Apple assure via son porte-parole Peter Ajemian continuer à examiner 90 % des soumissions en moins de 48 heures, et appliquer les mêmes exigences de qualité et de sécurité à toutes les applications, vibecodées ou non. Reste à savoir si cette cadence tiendra si la courbe des sorties continue de grimper aussi vite que celle des six derniers mois.