L'App Store croule sous les nouvelles applications inutiles

app store logo icon ios 11L'App Store n'a jamais accueilli autant de nouvelles applications. Portée par les outils d'IA et le vibecoding, cette explosion des publications ne s'accompagne pourtant pas d'une hausse comparable des téléchargements, qui restent quasiment stables malgré l'afflux de nouveautés.

L'App Store croule sous les nouvelles applications, mais personne ne les télécharge davantage

Nous évoquions déjà en avril dernier cette vague d'applications propulsée par le vibecoding, ces outils qui permettent de coder sans savoir coder. Un nouveau rapport de Sensor Tower, relayé par le New York Times, montre que le phénomène ne s'est pas essoufflé, bien au contraire : il s'est brutalement accéléré.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, l'App Store avait déjà vu son nombre de nouvelles applications grimper de 30 %, pour atteindre environ 600 000 sorties sur l'année. Rien que sur le premier semestre 2026, ce total a doublé, avec près de 560 000 nouvelles applications publiées en six mois seulement. Autrement dit, l'App Store est en train d'ajouter en six mois presque autant d'applications qu'il en accueillait sur douze mois l'an dernier.

Ce qui frappe surtout, c'est le décalage avec l'usage réel. Alors que les sorties explosent, les téléchargements, eux, restent quasiment figés : à peine 2 % de hausse sur la même période, après une progression de seulement 3 % en 2025. Autrement dit, des dizaines de milliers d'applications supplémentaires arrivent chaque mois sur l'App Store, sans que les habitudes des utilisateurs ne suivent le mouvement.

logo app store liquid glass

Derrière ces statistiques, on trouve des profils de développeurs très éloignés des studios traditionnels. Le New York Times cite l'exemple d'un développeur qui s'apprête à quitter son poste dans la banque pour vivre de ses applications conçues à l'aide d'IA, ou encore d'un autre qui a publié onze applications de niche en quelques mois, sans autre ambition que le plaisir de créer. Pour beaucoup, l'App Store devient un terrain d'expérimentation accessible plutôt qu'un marché à conquérir.

Interrogé sur la pression que cela fait peser sur la modération, Apple assure via son porte-parole Peter Ajemian continuer à examiner 90 % des soumissions en moins de 48 heures, et appliquer les mêmes exigences de qualité et de sécurité à toutes les applications, vibecodées ou non. Reste à savoir si cette cadence tiendra si la courbe des sorties continue de grimper aussi vite que celle des six derniers mois.

2 réactions

Dargo (rédacteur)

@Houari - iPhone premium : Merci pour ce petit témoignage ✅ Et vous avez bien raison !

21/07/2026 à 01h45

Houari - iPhone premium

Pour ma part, je suis un vibecodeur, je fais partie de la catégorie où je crée simplement car je suis un fan de tech, et que j’avais un besoin d’application que je ne trouvais pas et avec l’ia ça a été d’une facilité incroyable.

Donc j’ai créé deux application 100% gratuite, car je suis dans la catégorie où je n’ai pas besoin d’avoir un revenu là-dessus.

C’est clair, je n’aurais jamais ni le cursus ni le niveau d’un dev, moi qui suis, et je resterai quelqu’un du médicale. En tout cas, l’arrivée de l’intelligence artificielle change, énormément de choses et surtout ça comble une passion et une envie du développement.

21/07/2026 à 01h41

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