App Store : +84 % d’apps à valider à cause du vibe coding !

Apple fait face à un nouveau défi lié à l’intelligence artificielle. Cette fois, ce sont les applications générées via le « vibe coding » qui cherchent à inonder l’App Store, poussant l’entreprise à mettre en place de premières restrictions.

L’App Store fait face à une problématique de notre époque avec le vide coding

Le chiffre fait l’effet d’une gifle ! Selon des données Sensor Tower citées par The Information, le nombre de nouvelles applications soumises à l’App Store a bondi de 84 % au dernier trimestre, après une hausse de 30 % déjà enregistrée sur l’ensemble de 2025. En cause, l’essor fulgurant des outils de vibe coding, ces plateformes propulsées par l’IA qui permettent à n’importe qui de créer une application depuis un simple prompt en langage naturel. Claude Code d’Anthropic et Codex d’OpenAI sont explicitement cités comme moteurs de cette explosion.



Après avoir chuté de 46 % entre 2016 et 2024, les nouvelles soumissions repartent donc à la hausse avec une vigueur inattendue. Pour Apple, qui a rapidement commenté ces chiffres en y voyant la preuve de la pertinence continue de l’App Store, le tableau serait idyllique… si la maison mère n’était pas en train de se battre en coulisses avec certaines des applications qui alimentent précisément cette croissance.

Car la firme de Cupertino a décidé de jouer les arbitres dans ce nouvel eldorado. Fin mars, Apple a retiré l’application Anything de l’App Store et bloqué les mises à jour de Replit, invoquant une violation des règles du programme développeur. Le problème soulevé est précis : ces apps génèrent du code interprété capable de modifier dynamiquement leur propre comportement, ce qu’Apple interdit formellement pour des raisons de sécurité et de contrôle éditorial.

Pourtant, Anything ne s’est pas laissé faire. L’application a rapidement trouvé une parade technique pour revenir sur la plateforme, illustrant parfaitement la tension qui s’installe entre les ambitions d’Apple et la créativité des développeurs IA. Ce chat du chat et de la souris n’en est qu’à ses débuts.

Le sujet est structurellement complexe pour Apple. D’un côté, le vibe coding alimente une croissance dont l’entreprise se félicite publiquement. De l’autre, les mécaniques qui rendent ces outils puissants entrent frontalement en conflit avec le modèle de contrôle de l’App Store. La pression sur les équipes de revue est déjà palpable, Elon Musk s’est plaint publiquement des délais allongés, qu’Apple dément en affirmant traiter 90 % des soumissions en moins de 48 heures, avec une aide croissante de l’IA (décidément) pour tenir ce rythme.



Avec le WWDC 2026 à l’horizon, la question d’une adaptation des règles App Store à la réalité du développement assisté par IA devient incontournable. Le vibe coding ne ralentira pas. Apple devra décider si elle préfère être le gendarme ou le terrain de jeu de cette révolution.