L'IA sera au coeur de la WWDC 26

Vous le savez depuis hier soir, la WWDC 2026 débutera le lundi 8 juin 2026. Mais au-delà d'iOS 27 et de ses congénères, selon l’annonce officielle d’Apple, l’événement mettra particulièrement l’accent sur les avancées en intelligence artificielle de la marque.

L'IA, l'IA, l'IA

Apple a déclaré que la WWDC 26 mettra en lumière « des mises à jour incroyables pour toutes ses plateformes, incluant des avancées en IA ainsi que de nouveaux outils logiciels et de développement passionnants ».

Depuis iOS 18, les utilisateurs attendent une version nettement plus intelligente de Siri. Cette année pourrait enfin être la bonne : avec iOS 27, Apple devrait présenter une nouvelle version d’Apple Intelligence pour Siri, dotée de plusieurs fonctionnalités attendues :

Une meilleure compréhension du contexte personnel

Des capacités de recherche beaucoup plus poussées

Une « conscience de l’écran » permettant à Siri de répondre à des questions sur ce que vous regardez

La possibilité d’effectuer des actions plus complexes au sein des apps et entre elles

Apple travaillerait également sur une version chatbot de Siri, capable de rivaliser avec ChatGPT, Gemini et Claude. Un aperçu de cette nouvelle Siri conversationnelle pourrait être dévoilé lors de la WWDC. En tout cas, on l'espère fortement.



L’expression « avancées en IA » utilisée par Apple laisse penser que d’autres nouveautés en intelligence artificielle seront également présentées, au-delà de Siri.



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