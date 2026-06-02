Apple invite les développeurs WWDC 2026 à une projection exclusive de The Mandalorian and Grogu

Apple améliore l’expérience des participants à la WWDC 2026 en offrant une séance cinéma privée du nouveau film Star Wars. Les développeurs sélectionnés pour assister au keynote en présentiel à Apple Park pourront découvrir The Mandalorian and Grogu sur grand écran le soir du 9 juin.

Détails de la projection spéciale

Date et horaire : Mardi 9 juin 2026 à 20 h 00 (heure du Pacifique)

: Mardi 9 juin 2026 à 20 h 00 (heure du Pacifique) Lieu : Steve Jobs Theater à Apple Park

: Steve Jobs Theater à Apple Park Ouverture des portes : 19 h 00

: 19 h 00 Invité spécial : Apple promet la présence d’un « special guest » (aucun nom révélé pour le moment)

: Apple promet la présence d’un « special guest » (aucun nom révélé pour le moment) RSVP : Inscription obligatoire le jeudi 4 juin sur le site dédié (premier arrivé, premier servi – places limitées)

Cette projection s’adresse uniquement aux développeurs tirés au sort pour l’événement physique de la WWDC 2026 (Keynote + State of the Union + labs et rencontres avec les équipes Apple).

Pourquoi Apple organise cette séance Star Wars ?

Le film The Mandalorian and Grogu (sorti le 20 mai 2026 en France et le 22 aux États-Unis) a été réalisé par Jon Favreau, qui a utilisé un Apple Vision Pro pour prévisualiser les plans en format IMAX pendant le tournage. Disney a même développé une application spécifique pour que Favreau puisse visionner les rushes dans les conditions réelles d’une salle IMAX. Ce partenariat explique parfaitement le choix d’Apple : mettre en valeur les capacités immersives de Vision Pro tout en offrant une expérience premium à ses développeurs.



Casting principal :

Pedro Pascal dans le rôle du Mandalorien (Din Djarin)

Grogu (Baby Yoda)

Autres rôles notables : Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, etc.

Le film, d’une durée d’environ 2 h 12, est un blockbuster familial d’action/aventure tourné pour IMAX. En revanche, il semble faire un flop auprès du public.

Contexte WWDC 2026

La conférence se déroule du 8 au 12 juin 2026. Les développeurs chanceux pourront donc combiner :

Keynote (avec iOS 27 notamment) et State of the Union en direct

Rencontres one-to-one et labs techniques

Visite du campus Apple Park

Cette projection cinéma exclusive

Un joli clin d’oeil pop culture pour les devs Apple

Apple n’en est pas à son premier événement « hors programme » : projections, concerts ou expériences immersives font régulièrement partie des moments forts pour les participants en personne. Cette séance Mandalorian and Grogu devrait ravir les fans de Star Wars présents à Cupertino.



Lien pour les développeurs éligibles :

developer.apple.com/wwdc26/special-event/ (inscription le 4 juin)

Vous êtes développeur Apple et vous avez gagné la loterie WWDC ? Cette projection vous motive-t-elle encore plus ? Ou préférez-vous découvrir le film dans une salle IMAX classique ?



Rendez-vous lundi 8 juin en direct sur iPhoneSoft pour découvrir les nouveautés logicielles d'Apple.