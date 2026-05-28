🔥 Voici les premières images d'iOS 27 et du nouveau Siri

Apple prépare une refonte majeure de Siri et de ses applications natives dans iOS 27. Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a pu consulter des captures d’écran et des informations confidentielles, l’assistant va enfin devenir une vraie application autonome, tandis que l’Appareil photo et Photos vont recevoir des fonctionnalités IA très attendues. Voici tout ce que l’on sait à quelques jours de la WWDC 2026, images à l'appui (des rendus composés par le journaliste à partir de ses sources) !

Une nouvelle application Siri dédiée

Gurman le répète, pour la première fois, Siri aura enfin droit à sa propre application autonome à la manière de ChatGPT. Elle permettra des conversations longues et naturelles, à la fois en voix et en texte, avec un historique de discussion (qui pourra expirer automatiquement).

L’interface sera entièrement sombre par défaut, avec :

Un champ « Demander à Siri » en bas pour les prompts texte

Un micro pour passer en mode vocal

Un trombone pour joindre des images ou fichiers

Un historique de conversations visible en liste ou en bulles

« Rechercher ou Demander » : un geste central pour tout contrôler

Un nouveau geste ultra-pratique arrivera : glisser vers le bas depuis le centre supérieur de l’écran pour ouvrir l’interface "Rechercher ou Demander". Celle-ci combinera recherche système et interaction avec Siri.



Vous y trouverez :

Suggestions Siri mises à jour

Recherches web récentes

Météo, raccourcis rapides…

Un champ unique pour taper ou dicter une question

Les résultats s’afficheront d’abord dans une carte riche qui sortira de la Dynamic Island, puis vous pourrez glisser vers le bas pour ouvrir la conversation complète dans l’application Siri.

Mode Siri directement dans l’Appareil photo

L’application Appareil photo va gagner un mode Siri dédié (au même niveau que Photo et Vidéo). Il remplacera l’actuel Visual Intelligence et permettra de photographier n’importe quel objet pour le faire analyser par l’IA ou lancer une recherche Google inversée. L’objectif est de rendre l’IA visuelle beaucoup plus accessible et quotidienne.



L’application gagnera également un panneau « Ajouter des Widgets » pour personnaliser les raccourcis en haut de l’interface (profondeur, timer, mode Nuit, etc.), afin de mieux convenir aux photographes avancés.

Nouveautés dans l’application Photos

Deux outils IA très puissants font leur apparition :

Recadrer → permet de changer la perspective d’une photo après coup

Etendre → génère intelligemment les parties manquantes d’une image (ex. : compléter le bas d’un bâtiment coupé)

Apple testerait également l’édition par langage naturel : vous pourrez simplement dire ou écrire ce que vous voulez modifier (« recadre cette photo en mode portrait » ou « rends les couleurs plus chaudes »). Cette fonctionnalité pourrait cependant arriver un peu plus tard dans le cycle d’iOS 27, par exemple avec iOS 27.2.

Shortcuts devient beaucoup plus simple

L’application Raccourcis va elle aussi être profondément revue : vous pourrez créer des automatisations simplement en les décrivant en langage naturel. Exemple : « Quand je pars du travail, lance ma playlist et envoie mon heure d’arrivée à ma femme ».

Date de sortie

Toutes ces nouveautés seront présentées officiellement lors de la keynote WWDC 2026 le 8 juin, suivi de la bêta 1. iOS 27 sortira en version finale à l’automne 2026 et sera compatible avec les iPhone 12 et plus récents.



Avec cette refonte, Apple semble enfin vouloir transformer Siri en un véritable assistant intelligent et intégré, tout en rendant ses applications phares (Appareil photo et Photos) beaucoup plus puissantes grâce à l’IA.



Qu’est-ce qui vous excite le plus dans ces nouveautés iOS 27 : la nouvelle application Siri, les outils IA dans Photos, ou le mode Siri dans l’appareil photo ? Rendez-vous sur iPhoneSoft pour découvrir iOS 27 le 8 juin en direct sur notre page keynote.