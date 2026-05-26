iOS 26.6 : Apple alerte sur la limite de contacts bloqués

Apple a introduit un nouveau message d’avertissement dans la première bêta d’iOS 26.6 concernant la limite maximale de contacts bloqués. Bien que le nombre exact ne soit toujours pas documenté officiellement par Apple, de nombreux utilisateurs signalent avoir atteint un plafond.

Nouveau message d’alerte

Lorsque la limite est atteinte, iOS affiche désormais ce message clair :

Vous avez atteint le nombre maximum de contacts bloqués. Pour bloquer d’autres appelants, supprimez un contact bloqué dans Réglages.

Ce message intitulé « Limite de contacts bloqués atteinte » vise à mieux informer les utilisateurs, notamment ceux qui bloquent régulièrement des numéros de spam.

Quelle est la limite réelle ?

D’après les retours d’utilisateurs sur les réseaux sociaux et les forums d’assistance Apple :

Certains bloquent jusqu’à 20 000 contacts avant d’être limités

D’autres rencontrent le problème dès 8 000 numéros

Quelques cas signalés avec un nombre encore plus faible

La plupart des utilisateurs n’atteindront jamais cette limite, mais les personnes qui bloquent massivement les appels indésirables peuvent y être confrontées.

Comment supprimer des contacts bloqués ?

Allez dans Réglages > Apps > Téléphone > Contacts bloqués Balayez vers la gauche sur chaque entrée et appuyez sur Débloquer Ou appuyez sur Modifier, puis sur le bouton rouge moins (−) à côté du contact

Malheureusement, il n’existe toujours pas d’outil de déblocage en masse.

Meilleures alternatives pour lutter contre le spam

Au lieu de bloquer manuellement des centaines de numéros, iOS 26 propose des outils plus efficaces :

Demander la raison de l’appel : Les numéros non enregistrés dans vos contacts sont directement envoyés sur messagerie vocale. L’appelant peut alors enregistrer la raison de son appel, et vous décidez ensuite de rappeler ou non.

Silence des numéros inconnus : Tous les appels des numéros non répertoriés sont silencieux et envoyés sur messagerie sans sonnerie.

Filtre Appels inconnus : Les appels et messages vocaux des numéros inconnus sont placés dans un onglet séparé.

Détection de spam par votre opérateur ou d’une app tierce comme Truecaller (souvent très efficace).

Disponibilité d’iOS 26.6

Première bêta développeurs lancée aujourd’hui

Beta publique probable dans les prochaines semaines

Sortie finale grand public attendue dans plusieurs semaines, en même temps que la bêta iOS 27.

Pour le moment, aucune autre fonctionnalité majeure n’a été identifiée dans cette mise à jour mineure.