Apple déploie iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 et iOS 15.8.8 pour les anciens iPhone

Apple ne s’est pas contentée de publier les mises à jour 26.5 de ses systèmes. En parallèle, la firme a également déployé une série de correctifs destinés aux anciens iPhone, iPad et Mac encore bloqués sur iOS 15, iOS 16 ou macOS Sonoma.

Apple pousse des correctifs de sécurité sur ses anciens systèmes

La journée du 11 mai a été chargée côté mises à jour. En parallèle du déploiement des versions 26.5 de ses différents systèmes, Apple a discrètement publié une série de correctifs destinés aux appareils tournant encore sur d’anciennes versions d’iOS, d’iPadOS et de macOS.



Au total, ce sont neuf mises à jour qui ont été distribuées simultanément. Du côté iPhone, iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 et iOS 15.8.8 sont disponibles. Les utilisateurs d’iPad ont quant à eux accès à iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iPadOS 16.7.16 et iPadOS 15.8.8. Sur Mac, macOS Sequoia 15.7.7 et macOS Sonoma 14.8.7 complètent la liste.

Apple n’a pas encore publié l’ensemble des notes de version pour chacune de ces mises à jour, mais leur nature est sans ambiguïté : il s’agit essentiellement de correctifs de sécurité. Les notes déjà disponibles pour iOS et iPadOS 15.8.8 confirment notamment que cette version intègre le même correctif de notifications qui avait été déployé dans iOS 26.4.2 le mois dernier, lequel comblait une faille permettant de récupérer des notifications pourtant supprimées.



Cette pratique est dans la continuité de la politique d’Apple en matière de support logiciel. La firme continue d’adresser des correctifs aux appareils qui ne peuvent plus accéder aux dernières versions de ses systèmes, notamment les iPhone et iPad plus anciens bloqués sur iOS 15 ou 16. C’est un filet de sécurité utile pour les millions d’utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers du matériel récent.



Si vous faites partie de ceux qui tournent encore sur une de ces versions, la mise à jour est recommandée dès que possible.