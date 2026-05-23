iOS 26.5.1 arrive bientôt

Apple finalise déjà les prochaines mises à jour d’iOS 26. Alors qu’iOS 26.5 vient à peine d’être déployé, une version 26.5.1 serait imminente pour corriger plusieurs bugs et failles de sécurité.

iOS 26.5.1 est en approche

Ce n’est pas une surprise : Apple prépare déjà la prochaine mise à jour d’iOS 26. 9to5Mac a détecté des connexions internes en provenance d’appareils Apple tournant sous iOS 26.5.1, confirmant que la version est bien évidemment en phase de test au sein de l’entreprise. Historiquement, ce type de signal précède d’à peine quelques jours un déploiement public.



iOS 26.5 n’est sorti que le 11 mai dernier, mais Apple à l'habitude de rapidement déployer une petite mise à jour corrective dans la foulée d'une mise à jour conséquente. Un déploiement de 26.5.1 pourrait intervenir dès la semaine prochaine, le lundi 25 mai étant exclu en raison du Memorial Day férié aux États-Unis. Les mises à jour mineures de ce type embarquent généralement des corrections de bogues et des correctifs de sécurité.

iOS 26.6 après la WWDC, en même temps qu'iOS 27 bêta

Dans la logique habituelle du calendrier Apple, iOS 26.6 suivra quelques semaines plus tard, probablement en juillet, avant que iOS 27 ne prenne le relais à l’automne. Cette version intermédiaire apportera, comme à l’accoutumée, quelques fonctionnalités supplémentaires et corrections avant la grande transition vers le prochain cycle logiciel, dont les premières bêtas seront présentées dès la WWDC le mois prochain.



Pour les utilisateurs, l’essentiel est de rester à jour : les mises à jour ponctuelles d’Apple, aussi discrètes soient-elles, corrigent régulièrement des failles de sécurité importantes. La mise à jour se fera comme toujours via Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle.



Team iOS 26.6 ou team iOS 27 bêta ?