iOS 27 : cinq nouveautés à venir pour Safari, Météo, Liquid Glass..

À quelques semaines de la WWDC, les rumeurs autour d’iOS 27 s’accélèrent. Après la refonte de l’app Appareil photo, plusieurs nouveautés probables viennent d’être dévoilées.

iOS 27 : cinq nouveautés à venir dès la rentrée

Mark Gurman ne s’arrête pas. Après avoir révélé la refonte de l’app Appareil photo dans iOS 27, le journaliste de Bloomberg en remet une couche dans son article avec un lot de nouvelles fonctionnalités attendues dans la prochaine version majeure d’iOS. Tour d’horizon.

Safari

Safari accueillera une page de démarrage repensée, dotée de quatre onglets alignés en haut de l’écran. Les utilisateurs pourront ainsi naviguer rapidement entre leurs favoris, leurs signets, une liste de lecture et leur historique de navigation, sans fouiller dans les menus. Un gain de fluidité évident pour ceux qui utilisent intensément le navigateur.

Météo

L’app Météo s’enrichit d’une nouvelle section “Conditions” directement accessible sur la page principale de chaque ville. Jusqu’ici, les données détaillées sur la pluie ou le vent étaient reléguées dans un sous-menu. Elles remonteront enfin en surface, là où elles auraient toujours dû se trouver.

Liquid Glass

Apple revient également sur l’un des choix les plus discutés d’iOS 26 : la barre de navigation. Dans iOS 27, l’onglet de recherche sera fusionné avec les autres onglets dans des applications comme Podcasts, Musique, Santé, TV et Actualités. Une simplification bienvenue après des mois de critiques sur l’ergonomie du design Liquid Glass.

Interface

Côté animations, une nouvelle transition accompagnera l’apparition du clavier : les touches glisseront vers le haut depuis le bas de l’écran. Un détail, mais le genre de finition qui donne l’impression qu’iOS respire mieux.

Image Playground

Enfin, Image Playground fait peau neuve. L’application a été “entièrement repensée” selon Gurman, avec notamment une option permettant de décrire une modification après avoir généré une image. Apple aurait aussi travaillé sur des modèles plus performants pour produire des visuels plus réalistes. De quoi relancer une application qui peinait à convaincre depuis son lancement.



La WWDC approche, et iOS 27 s’annonce dense.