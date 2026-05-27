Apple veut bloquer l'iPhone après un vol à l'arraché

Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité de sécurité très attendue : un verrouillage automatique de l’iPhone dès qu’il détecte qu’il a été arraché de la main de son propriétaire. Cette protection vise à contrer l’un des vols les plus courants depuis plus de vingt ans, alors même que les iPhone modernes sont (presque) inutilisables sans le code d'accès.

Comment fonctionnera cette protection ?

Selon les informations de 9to5Mac, qui a eu accès à du code en cours de développement, le système s’appuiera sur plusieurs capteurs :

L’accéléromètre pour détecter un mouvement brusque caractéristique d’un arrachage.

La distance avec l’Apple Watch jumelée (si vous en portez une).

Les données de Protection des appareils volés : localisation, réseau Wi-Fi connu, etc.

Dès que le système confirme un arrachage hors d’un environnement familier, l’iPhone se verrouille immédiatement. Il appliquera alors les restrictions de Stolen Device Protection (impossibilité de modifier l’Apple ID, d’effacer le code, etc.) sans que le voleur puisse agir.

Une réponse directe aux vols à l’arraché

Aujourd’hui, même avec Localiser, Verrouillage d'activation et Protection des appareils volés, un iPhone déverrouillé reste vulnérable dans les secondes qui suivent un vol. Le voleur peut rapidement désactiver le mode Perdu ou changer des réglages critiques. Cette nouvelle fonctionnalité comble précisément cette faille, à la manière du Theft Detection Lock déjà présent sur Android.

Quand arrivera-t-elle ?

Aucune date officielle n’a encore été communiquée. Cependant, la présence de ce code dans iOS montre qu’Apple développe activement la fonctionnalité. Elle pourrait arriver avec iOS 27 ou une mise à jour intermédiaire en 2026/2027.

Notre avis

Cette fonctionnalité serait un énorme pas en avant pour la sécurité des iPhone. Dans les grandes villes où les vols à l’arraché sont malheureusement fréquents, elle pourrait vraiment faire la différence et dissuader les voleurs qui comptent sur un téléphone déverrouillé pour agir rapidement.



On espère qu’Apple l’activera par défaut ou avec une option très simple à configurer.



Vous pensez que cette protection anti-arrachage est utile ? En avez-vous déjà fait les frais ?