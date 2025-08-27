Comme iOS, Android va bloquer les apps des développeurs non vérifiés

Google annonce la fin progressive du sideloading libre sur Android, une décision qui marque un tournant majeur pour la philosophie ouverte du système d'exploitation mobile. À partir de 2026, seules les applications signées par des développeurs vérifiés pourront être installées sur les appareils Android certifiés, réduisant drastiquement la liberté qui distinguait traditionnellement Android d'iOS.

Une stratégie de sécurité qui s'inspire d'Apple

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans une démarche sécuritaire croissante de Google, qui compare ce système à un "contrôle d'identité à l'aéroport". Depuis 2023, la vérification des développeurs sur le Play Store a permis de réduire significativement les fraudes et les logiciels malveillants. Google affirme que les applications installées depuis des sources externes présentent 50 fois plus de risques de contenir des malwares que celles du Play Store officiel. Contrairement à iOS qui vérifie les apps installées en dehors de l'App Store, Android permet de télécharger n'importe quelle app depuis un navigateur au format APK ou AAB, augmentant significativement le risque d'installation de malwares.

La firme de Mountain View créera une console Android Developer dédiée aux développeurs qui distribuent leurs applications en dehors du Play Store. Ces derniers devront vérifier leur identité et enregistrer les informations de signature de leurs applications. Contrairement au processus du Play Store, Google ne vérifiera pas le contenu des applications, seulement l'identité de leurs créateurs. Au final, c'est peu ou prou le même système qu'Apple pour le sideloading.

Un calendrier de déploiement progressif

Le déploiement débutera en octobre 2025 avec une phase de test en accès anticipé. En mars 2026, tous les développeurs pourront accéder au nouveau système de vérification. Les premières restrictions entreront en vigueur en septembre 2026 au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, avant une extension mondiale prévue pour 2027.

Cette évolution intervient dans un contexte particulier pour Google, qui fait face aux conséquences du procès antitrust intenté par Epic Games. La justice américaine oblige désormais l'entreprise à ouvrir son écosystème aux boutiques d'applications tierces, créant un paradoxe entre ouverture forcée et contrôle renforcé.

L'influence du modèle iOS se confirme

Cette décision rapproche incontestablement Android du modèle fermé d'Apple, où toute application doit être validée avant installation. Tim Cook avait d'ailleurs mis en garde contre les risques du sideloading depuis 2022, une position que Google semble aujourd'hui adopter partiellement. Pour Apple, cette évolution valide sa stratégie sécuritaire historique, même si l'Union européenne force désormais Cupertino à autoriser les boutiques d'applications tierces comme l'AltStore ou Setapp avec le Digital Markets Act.

Les développeurs étudiants et amateurs bénéficieront d'un processus simplifié, Google reconnaissant leurs besoins spécifiques. Reste à voir si cette nouvelle couche de sécurité préservera réellement l'esprit d'ouverture d'Android ou si elle marque définitivement la fin de l'époque où l'on pouvait installer librement n'importe quelle application sur son smartphone Android.



Source