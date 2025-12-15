General Motors annonce l’intégration native d’Apple Music dans ses véhicules Cadillac et Chevrolet à partir d’aujourd’hui, avec un streaming audio inclus gratuitement pendant huit ans.

Apple Music débarque nativement dans les véhicules General Motors

À partir d’aujourd’hui, l’application Apple Music commence à être déployée sur certains modèles Cadillac et Chevrolet 2025 et plus récents. Les conducteurs auront accès directement depuis le système d’info-divertissement à des millions de morceaux, playlists exclusives, stations de radio mondiales et recommandations personnalisées, sans passer par CarPlay que GM refuse de mettre dans ses véhicules.



L’intégration native permet à Apple Music de tirer pleinement parti de la plateforme logicielle de GM, de la puissance de calcul du véhicule et des systèmes audio avancés. Pour les clients Cadillac, cela débloque notamment l’audio spatial avec Dolby Atmos, transformant l’habitacle en un environnement sonore tridimensionnel et immersif.

General Motors rend le streaming audio standard via OnStar Basics pour tous les véhicules 2025 et plus récents aux États-Unis et au Canada. Les clients peuvent ainsi accéder à leurs applications musicales préférées, dont Apple Music, sans coût de connectivité supplémentaire pendant huit ans à l’achat du véhicule.



Les véhicules concernés incluent dès maintenant les Cadillac CT5 2025-2026, l’ESCALADE IQ 2025 et le VISTIQ 2026 avec audio spatial Dolby Atmos. Du côté Chevrolet, les Blazer EV, Equinox EV et Silverado EV 2025-2026 sont compatibles, ainsi que la Corvette, le Suburban et le Tahoe 2026. Le futur Chevrolet Bolt 2027 sera également équipé. Les marques Buick et GMC suivront prochainement.



Les abonnés Apple Music existants peuvent se connecter avec leur compte actuel, tandis que les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire directement depuis le tableau de bord du véhicule.



