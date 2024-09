Les nouveaux Rivian R1S / R1T sont compatibles avec Car Keys d'Apple

Les tout derniers véhicules Rivian prennent en charge les clés de voiture numériques d'Apple pour le déverrouillage via l'application Wallet (Cartes en français).



Rivian a annoncé les versions de deuxième génération du SUV R1S et du pick-up R1T, les modèles 2025. Le point qui a attiré notre attention est la prise en charge de la fonction Car Keys disponible sur les iPhone et les Apple Watch.

Car Keys d'Apple

Pour mémoire, la fonction Car Keys, encore très peu répandue sur le marché, permet à un iPhone ou à une Apple Watch dotée de capacités NFC de déverrouiller un véhicule par le biais de l'application Wallet. Une version numérique de la clé de voiture est stockée dans celle-ci, et le déverrouillage peut être effectué simplement en approchant l'Apple Watch ou l'iPhone du lecteur NFC d'un véhicule compatible. Comme pour passer les portes du métro parisien par exemple, depuis l'arrivée du Navigo sur iPhone.



Une simple pression sur la poignée de la portière suffit à déclencher le déverrouillage, et bien que l'authentification Face ID soit une option de sécurité, Apple propose un mode express qui élimine la nécessité de s'authentifier pour un processus de déverrouillage plus rapide.

Rivian adopte la norme

Les premières Rivian permettaient déjà un déverrouillage via le smartphone, mais il fallait passer par l'appli du constructeur. Car Keys est mieux intégrée à l'iPhone et à l'Apple Watch, et donc plus rapide. Elle est aussi plus précise.



Pour se rendre compatible, Rivian a ajouté une puce Ultra Wideband à ses nouveaux véhicules pour une meilleure précision, offrant une expérience améliorée, semblable à celle des dernières BMW.

Utilisez votre téléphone ou votre smartwatch pour verrouiller ou déverrouiller automatiquement les portes lorsque vous êtes à proximité. L'accès à votre véhicule est plus facile que jamais grâce à la technologie ultrawideband activée par la fonction portefeuille sur iOS et Android.

Car Keys peut être utilisée chez Rivian avec les R1S et R1T 2025 afin de déverrouiller et démarrer les véhicules, et partager les clés numériques avec la famille et les amis.

Apple Music intégré

En plus de Car Keys, les nouveaux modèles Rivian sont également équipés de Connect+, un service de streaming qui donne accès à plus de 3 000 applications, y compris des services musicaux. Rivian affirme avoir travaillé avec l'équipe d'Apple Music pour « intégrer en profondeur » Apple Music dans la plateforme Connect+ de Rivian. Les clients peuvent accéder à plus de 100 millions de chansons d'Apple Music et, avec Rivian Premium Audio, Spatial Audio d'Apple est pris en charge.



Les nouveaux VE de Rivian peuvent rouler jusqu'à 660 kilomètres sur une seule charge, offrir jusqu'à 665 chevaux (0 à 100 en 3,4 secondes) et jusqu'à 7 places.