Tesla Model Y Standard : les compromis de la version à 39 990 €

Lancée aux États-Unis il y a seulement deux jours, avec une palanquée de vidéo tests sur X et YouTube, la version Standard du Tesla Model Y est déjà disponible à la commande en France, avec un prix de départ attractif de 39 990 €. Cette déclinaison permet d’abaisser le tarif d’accès de ce SUV familial électrique de 7 000 € par rapport à la variante Propulsion, désormais rebaptisée "Premium". Cependant, ce prix, promis de longue date par Elon Musk, réduit s’accompagne de concessions significatives en termes d’équipements, d’autonomie et de performances. À noter que la Model 3 Standard, également dévoilée outre-Atlantique, ne sera pas importée en France pour le moment, les ventes de cette berline ayant chuté de plus de 54 % dans l’Hexagone depuis le début de l’année. Si la période est rude pour Tesla, ce n'est rien comparé à d'autres marques comme Land Rover qui ont perdu plus de 90 % des commandes d'une année sur l'autre. Même les ténors allemands souffrent terriblement, sans parler des constructeurs français.

Une réaction mitigée

L’annonce de ces versions plus abordables a suscité des réactions contrastées, entraînant par exemple une baisse des actions Tesla. Beaucoup espéraient un modèle plus compact, un Model 1 ou Model 2, mais le Model Y Standard, malgré son gabarit imposant, pourrait concurrencer des modèles comme la Renault Mégane E-Tech ou la Volkswagen ID.3 grâce à son tarif proche de ces compactes électriques, plus courtes de 58 cm. Elle peut même venir embêter une Dacia Bigster bien équipée ou encore des modèles asiatiques de chez BYD, Kia et autre.

Équipements sacrifiés

Pour proposer ce tarif compétitif, Tesla a réduit la dotation de série. À l’extérieur, les bandeaux avant et arrière du restylage disparaissent, les jantes passent de 19 à 18 pouces avec un nouveau design, les feux de route ne sont plus adaptatifs (le bandeau avant disparait) et les rétroviseurs ne s’obscurcissent plus automatiquement, un détail à prendre en compte pour les trajets nocturnes. À l’intérieur, le cuir vegan est remplacé par du tissu, les sièges restent chauffants mais ne sont plus ventilés, et le toit vitré est occulté (par un tissu) sans être supprimé. La console centrale devient entièrement ouverte, le volant passe à un réglage manuel – un avantage pour ceux qui préfèrent éviter le tout tactile – et le système audio passe de 9 à 7 haut-parleurs. À l’arrière, les sièges perdent leur écran dédié, leur fonction chauffante et leur réglage électrique, rendant le rabattement de la banquette plus laborieux. L’éclairage d’ambiance et la filtration d’air sophistiquée disparaissent également.

Équipements conservés

Malgré ces sacrifices, le Model Y Standard reste attractif avec son écran tactile de 15,4 pouces, deux chargeurs sans fil, cinq ports USB-C, 8 caméras extérieures, un volant chauffant et l’accès simplifié aux superchargeurs Tesla, un argument clé de la marque. C'est au final, l'esprit le plus plus de Tesla, pour un prix que l'on peut qualifier enfin d'accessible. C'est le prix d'une Mini Countryman d'entrée de gamme électrique ou d'une R5 électrique.

Concessions techniques

L’autonomie WLTP chute de 622 km (Premium) à 534 km, la recharge rapide passe de 250 kW à 175 kW (260 km récupérés en 15 min), et le 0 à 100 km/h demande 7,2 s au lieu de 5,6 s. Dernier point, les amortisseurs passifs remplacent les amortisseurs à fréquence sélective, ce qui pourrait améliorer le confort.

Bonus écologique

Produit à Berlin, le Model Y Standard, disponible dès novembre, devrait être éligible à la prime "coup de pouce", sous réserve de validation par l’État, contrairement à la Model 3 Standard fabriquée en Chine. De quoi faire encore baisser la facture, et attirer de nombreux clients. Consultez le site de Tesla pour en savoir plus, dont le leasing proposé à 306 € par mois.



Qu'en pensez-vous ? On regrette toujours qu'Apple ait choisi d'abandonner son Apple Car, la concurrence aurait été très intéressante.