Free lance Free TV, sa plateforme de télévision gratuite avec 170 chaînes

L'opérateur Free bouleverse le paysage de la télévision en streaming avec le lancement de Free TV, une plateforme gratuite et sans engagement qui enterre définitivement Oqee. Cette nouvelle application s'adresse à tous les Français, qu'ils soient abonnés Free ou non, et promet de simplifier radicalement l'accès aux contenus télévisés. Xavier Niel adopte une stratégie offensive face à des acteurs comme Molotov ou Canal avec son offre TV+, en misant sur l'accessibilité et la gratuité pour capter un public lassé par la multiplication des applications.

Une offre gratuite généreuse accessible à tous

Free TV se positionne comme la plus vaste offre télévisuelle gratuite du marché français. La plateforme propose plus de 170 chaînes en direct, incluant 16 chaînes de la TNT, ainsi qu'un catalogue impressionnant de 25 000 programmes en replay. Notez que les chaînes des groupes TF1 et M6 ne sont pas incluses dans l'offre gratuite. L'application intègre également Free Ciné, un service de vidéo à la demande comprenant plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries, le tout financé par la publicité.



Xavier Niel a expliqué la raison d'être du service Free TV :

Regarder la télé, en 2025, c’est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app… On a décidé de changer tout ça. Maintenant, la télé, c’est simple. Maintenant, la télé, c’est Free.

L'expérience utilisateur s'enrichit de fonctionnalités pratiques comme le contrôle du direct, permettant de mettre en pause, reprendre ou revenir au fil de la diffusion, ainsi que le start-over pour recommencer un programme depuis son début. La création d'un simple compte utilisateur suffit pour accéder à ces contenus, sans condition ni frais cachés.

Free TV+ pour les plus exigeants

Pour répondre aux besoins des téléspectateurs les plus gourmands, Free dévoile également Free TV+, une version premium à 0,99 €/mois la première année puis 5,99 €/mois. Cette offre enrichit considérablement le catalogue avec plus de 300 chaînes, dont les 25 de la TNT et des chaînes habituellement payantes comme Disney Channel, MTV, Nickelodeon ou National Geographic. Le replay s'étend à 45 000 programmes, tandis que Free Ciné s'agrandit avec 250 films et 700 épisodes supplémentaires.

Les abonnés Freebox disposant du service TV et les clients des forfaits mobile Free 5G et Série Free bénéficient automatiquement de Free TV+ sans surcoût. Ces derniers profitent même de fonctions d'enregistrement, allant de 100 heures pour la Freebox Pop jusqu'à 320 heures pour les Freebox Ultra. La plateforme se déploie sur l'ensemble des appareils courants : smartphones iOS et Android, smart TV Samsung, LG, Philips et Hisense, ordinateurs via tv.free.fr, ainsi que sur Apple TV, Amazon Fire TV et Android TV.

