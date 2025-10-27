Free TV provoque la colère de France TV et TF1

france tv direct et replay tv icone app ipa iphone ipadLe lancement de la nouvelle application Free TV par l’opérateur Free provoque une vive réaction du côté des grands groupes audiovisuels français. France Télévisions et TF1 dénoncent une initiative menée sans concertation et craignent une remise en cause de l’équilibre économique du secteur.

France Télévisions et TF1 dénoncent la méthode de Free après le lancement de l’application Free TV

France Télévisions et le groupe TF1 ont réagi avec fermeté à l’annonce du lancement de Free TV, une nouvelle application proposée par l’opérateur Free qui reprendrait leurs chaînes et leurs contenus de streaming sans concertation préalable. Dans un communiqué commun, les deux groupes audiovisuels expriment leurs plus vives inquiétudes quant à cette initiative qu’ils jugent « brutale et unilatérale ».

Selon eux, Free aurait intégré leurs services au sein de sa nouvelle plateforme sans avoir sollicité l’accord des éditeurs concernés. Une décision qui, d’après France Télévisions et TF1, témoigne d’un mépris pour les droits des ayants droit et pour les acteurs du secteur audiovisuel français. Les deux groupes rappellent qu’ils investissent massivement dans leurs propres plateformes — France.tv et TF1+ — afin d’offrir une expérience utilisateur maîtrisée et de garantir des revenus nécessaires au financement de la création.

Les chaînes publiques et privées insistent sur le fait que l’intégration de leurs contenus dans des applications tierces est un sujet stratégique, qui doit être discuté et encadré. En proposant Free TV sans accord préalable, Free s’approprierait selon eux la valeur de leurs services sans garantir ni leur monétisation, ni leur valorisation éditoriale. Une telle démarche remettrait en cause l’équilibre économique du financement de la création française.

France Télévisions et le groupe TF1 appellent donc les pouvoirs publics et l’ARCOM à se saisir de cette affaire, estimant que cette initiative risque de déstabiliser l’ensemble de l’écosystème audiovisuel national. Dans un contexte de forte mutation du secteur et de concurrence accrue des plateformes internationales, les deux groupes demandent à ce que leurs droits et leurs investissements soient pleinement respectés.

9 réactions

Broots974 - iPhone

Mais sinon ils sont au courant que Free TV c’est une mise à jour de Oqee TV ?
Les chaînes étaient déjà disponibles donc je ne comprends pas le problème en fait…

27/10/2025 à 20h25

TinAD17tiin - iPhone

@Headinstars
Ne leur en demande pas trop…

27/10/2025 à 18h53

gr8guy - iPhone

@Silver98
C’est pas parce que c’est déjà taxé que c’est libre de droits et que tu peux te faire de l’oseille avec
En l’occurrence Niel va se faire de l’oseille avec sa plateforme en utilisant des contenus pour lesquelles il n’a manifestement pas les droits
En gros il privatise un service public
C’est pas parce que t’as en partie financé le square de ton village via tes impôts que t’as le droit d’y installer ta buvette pour y vendre tes bières sans demander aucune autorisation

27/10/2025 à 18h42

Silver98 - iPhone

@Headinstars
Sauf que c’est la télévision publique et tu paie des taxes pour ça donc peu importe où tu la regarde, tu as déjà payé…

27/10/2025 à 18h17

Headinstars - iPhone premium

Ya vraiment des teubés ici.. le sujet n’est pas de savoir si FranceTV ou TF1 c’est bien, mais de que Free diffuse le travail effectué sur ces deux chaînes sans autorisation et sans accord ? Toi, l’idiot qui crie sans réfléchir, tu aimerai qu’on vendes ton travail sans ton accord et sans que tu encaisses le moindre centime ? 😘

27/10/2025 à 17h05

Ropi - iPhone

Bien sûr qu’ils sont pas contents ils ont dépensés je sais pas combien de millions dans des applications bancales bourrées de pubs et pas pratiques car il faut changer d’applications pour changer de chaîne et la qu’un mec fait un truc bien ils lui tombent dessus… TF1 encore je peux comprendre ils font tout de leur côté (encore que TF1 est pas dispo sur le truc de free il me semble même si il y a les autres chaînes du groupe) mais alors France télévision sérieux laissez faire les pros et gardez votre budget pour améliorer la qualité de vos programmes!
(Et pourtant je n’aime pas free mais je ne regarde plus la tv à cause du contenu qui est juste le même depuis 20 ans mais avec plus de pubs…)

27/10/2025 à 16h41

gr8guy - iPhone

@Tontonduson

France télévision c’est 30% de PdA
Mais en effet c’est « personne »
La plateforme france.tv c’est aussi près de 43 millions de visiteurs uniques par mois
Toujours pareil ce genre de discours où certaines personnes prennent leur cas personnel pour une généralité
🙄

27/10/2025 à 15h47

Jmarc91 - iPhone premium

@Tontonduson
C est clair entre les séries debiles et les pubs !!!!

27/10/2025 à 15h45

Tontonduson - iPhone premium

Que la tv française historique meurt à petit feu on en a rien à carrer plus personne regarde leur chaîne

27/10/2025 à 15h23

