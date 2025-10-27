Free TV provoque la colère de France TV et TF1

Le lancement de la nouvelle application Free TV par l’opérateur Free provoque une vive réaction du côté des grands groupes audiovisuels français. France Télévisions et TF1 dénoncent une initiative menée sans concertation et craignent une remise en cause de l’équilibre économique du secteur.

France Télévisions et le groupe TF1 ont réagi avec fermeté à l’annonce du lancement de Free TV, une nouvelle application proposée par l’opérateur Free qui reprendrait leurs chaînes et leurs contenus de streaming sans concertation préalable. Dans un communiqué commun, les deux groupes audiovisuels expriment leurs plus vives inquiétudes quant à cette initiative qu’ils jugent « brutale et unilatérale ».

Selon eux, Free aurait intégré leurs services au sein de sa nouvelle plateforme sans avoir sollicité l’accord des éditeurs concernés. Une décision qui, d’après France Télévisions et TF1, témoigne d’un mépris pour les droits des ayants droit et pour les acteurs du secteur audiovisuel français. Les deux groupes rappellent qu’ils investissent massivement dans leurs propres plateformes — France.tv et TF1+ — afin d’offrir une expérience utilisateur maîtrisée et de garantir des revenus nécessaires au financement de la création.

Les chaînes publiques et privées insistent sur le fait que l’intégration de leurs contenus dans des applications tierces est un sujet stratégique, qui doit être discuté et encadré. En proposant Free TV sans accord préalable, Free s’approprierait selon eux la valeur de leurs services sans garantir ni leur monétisation, ni leur valorisation éditoriale. Une telle démarche remettrait en cause l’équilibre économique du financement de la création française.

France Télévisions et le groupe TF1 appellent donc les pouvoirs publics et l’ARCOM à se saisir de cette affaire, estimant que cette initiative risque de déstabiliser l’ensemble de l’écosystème audiovisuel national. Dans un contexte de forte mutation du secteur et de concurrence accrue des plateformes internationales, les deux groupes demandent à ce que leurs droits et leurs investissements soient pleinement respectés.