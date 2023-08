L’ÉQUIPE s'associe à Free Ligue 1

Bonne nouvelle pour les abonnés Intégrale de L'Équipe. Un nouveau partenariat avec Free vous permet d'avoir un accès gratuit à l'application Free Ligue 1. La meilleure manière de ne rien manquer de la Ligue 1 durant toute la saison à venir. Une idée intéressante pour les amateurs du ballon rond.

L’EQUIPE x Free Ligue 1

Bonne nouvelle pour les abonnés de l'offre Intégrale proposée par L'Équipe. Pour fêter le retour du championnat de football français en ce vendredi 11 août, le journal sportif s'associe à Free Ligue 1.



Dès aujourd'hui et sans surcoût, les abonnés peuvent profiter gratuitement de l'application Free Ligue 1. Pour rappel, cette application permet d'avoir accès en quasi-direct à tous les buts pour 100 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats. Sans oublier les résumés intégraux qui sont disponibles seulement quinze minutes après le coup de sifflet final.

L'application Free Ligue 1 est disponible sur iOS et sur Android (Apple TV également) et propose initialement un abonnement au prix de 3.99 €/mois, hors abonnés Free. Pour ce qui est de L'Équipe, l'abonnement Intégrale coûte 15.99 €/mois, mais descend à 13.99 €/mois en passant par l'engagement annuel dont le premier mois à 0.99 €/mois. L’autre alternative est de prendre l’abonnement Amazon Prime et de payer 12,99 € en plus par mois pour avoir accès aux matchs de la première division française.



Liste des avantages de l'abonnement Intégrale :

Free Ligue 1

Utilisation sur 3 comptes

1000+ matchs de football international en direct vidéo

150+ articles et analyses chaque jour

Accès offres et évènements dédiés aux abonnés

Le journal et les magazines en version numérique

France Football et Vélo Magazine en version numérique

Télécharger l'app gratuite L’EQUIPE