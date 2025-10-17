Apple devrait réduire la production de l’iPhone Air face à des ventes décevantes

Apple pourrait diminuer la production de l’iPhone Air après des ventes inférieures aux attentes, tandis que les autres modèles de la gamme iPhone 17 restent populaires.

Apple va ralentir la production de l’iPhone Air

Apple aurait décidé de réduire la production de l’iPhone Air en raison de ventes inférieures aux attentes, selon un premier rapport de Mizuho Securities. La demande pour ce modèle n’a pas répondu aux prévisions, contrairement aux autres iPhone de la gamme 17, qui connaissent des performances solides.

Apple prévoit de diminuer la production de l’iPhone Air de 1 million d’unités cette année, tandis que la production des autres modèles, tels que l’iPhone 17 standard, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, sera augmentée de 2 millions d’unités, portant la production totale de la série iPhone 17 pour début 2026 à 94 millions d’unités.

Bien que l’iPhone Air ait rencontré un accueil mitigé en Occident, il a connu un grand succès en Chine, où il s’est vendu en quelques heures, montrant une différence notable de popularité selon les marchés.

L’iPhone Air se distingue par sa conception ultra-fine de 5,6 mm, son châssis en titane et son écran OLED de 6,3 pouces, mais l’absence de téléobjectif et de caméra ultra grand-angle, ainsi que son prix élevé, ont freiné son adoption. Il est important de noter que l’iPhone Air se vend tout de même à des millions d’exemplaires ; ce sont surtout les attentes d’Apple qui étaient légèrement trop ambitieuses.

Cette réévaluation de la production pourrait inciter Apple à ajuster sa stratégie pour les futures générations, en mettant l’accent sur les caractéristiques et performances recherchées par les consommateurs. Pour rappel, il se pourrait qu'il n'y ait même pas de seconde génération pour l'iPhone Air. Apple pourrait immédiatement le remplacer par l'iPhone pliant dès la sortie des iPhone 18.