Apple devrait réduire la production de l’iPhone Air face à des ventes décevantes

iphone 17 air iconeApple pourrait diminuer la production de l’iPhone Air après des ventes inférieures aux attentes, tandis que les autres modèles de la gamme iPhone 17 restent populaires.

Apple va ralentir la production de l’iPhone Air

Apple aurait décidé de réduire la production de l’iPhone Air en raison de ventes inférieures aux attentes, selon un premier rapport de Mizuho Securities. La demande pour ce modèle n’a pas répondu aux prévisions, contrairement aux autres iPhone de la gamme 17, qui connaissent des performances solides.

Apple prévoit de diminuer la production de l’iPhone Air de 1 million d’unités cette année, tandis que la production des autres modèles, tels que l’iPhone 17 standard, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, sera augmentée de 2 millions d’unités, portant la production totale de la série iPhone 17 pour début 2026 à 94 millions d’unités.

Bien que l’iPhone Air ait rencontré un accueil mitigé en Occident, il a connu un grand succès en Chine, où il s’est vendu en quelques heures, montrant une différence notable de popularité selon les marchés.

keynote apple wow dropping iphone air 2

L’iPhone Air se distingue par sa conception ultra-fine de 5,6 mm, son châssis en titane et son écran OLED de 6,3 pouces, mais l’absence de téléobjectif et de caméra ultra grand-angle, ainsi que son prix élevé, ont freiné son adoption. Il est important de noter que l’iPhone Air se vend tout de même à des millions d’exemplaires ; ce sont surtout les attentes d’Apple qui étaient légèrement trop ambitieuses.

Cette réévaluation de la production pourrait inciter Apple à ajuster sa stratégie pour les futures générations, en mettant l’accent sur les caractéristiques et performances recherchées par les consommateurs. Pour rappel, il se pourrait qu'il n'y ait même pas de seconde génération pour l'iPhone Air. Apple pourrait immédiatement le remplacer par l'iPhone pliant dès la sortie des iPhone 18.

5 réactions

Aniki007 - iPhone premium

@Maybeme
Pareil vrai coup de cœur...puissant, léger et fin. On oublie le simple capteur amplement suffisant et l'unique haut parleur. Je ne reviendrai plus sur un autre téléphone. Form factor parfait le 6,5 pouces du 11 pro max. À partir du 12 pro max c'était déjà trop grand et trop lourd

17/10/2025 à 20h51

911po - iPhone premium

Personnellement j’aimerais faire un échange avec un iPhone 17 air et mon iPhone 16 pro 🤗…

17/10/2025 à 20h51

Hicbou - iPhone

@Maybeme

Je suis d’accord avec toi : étant vidéastes, les youtubeurs font davantage de publicité positive autour des modèles Pro. Tout en admettant qu’ils préfèrent le Air, j’espère qu’Apple proposera une version 2 du Air avec au moins un deuxième haut-parleur — car j’en suis plus que satisfait et je ne veux pas revenir à “la brique”.

17/10/2025 à 20h39

Zeego - iPhone premium

Le Mini, ça marche pas.
Le Plus, ça marche pas non plus.
Le Air, ça ne marche toujours pas.
A un moment, si ça se vend pas, faut arrêter et se concentrer sur le modèle standard et les modèles Pro.

17/10/2025 à 20h34

Maybeme - iPhone premium

Le propagande des pseudo youtubeurs tech qui te disent que c’est un mauvais produit après 2 jours d’utilisation parce que y’a pas la fonction telescope 🤡. Je l’ai acheté et je repasserai pas sur un modèle classique il est vraiment bien.

17/10/2025 à 20h25

