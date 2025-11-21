« The Family Plan 2 » débarque sur Apple TV+

Apple TV+ vient de lancer sa nouvelle pépite grand public : The Family Plan 2, la suite très attendue de la comédie d’action qui avait cartonné en 2023. Une suite de Noël pleine d’action et d’humour qui tombe à pic avec ce temps à en faire perdre le sourire n'importe quel clown.

Un film très accessible

Sans surprise, dans ce nouvel opus, on retrouve les stars Mark Wahlberg (Boogie Nights, The Departed) dans le rôle de Dan Morgan et Michelle Monaghan (True Detective, Gone Baby Gone) dans celui de sa femme Jessica. Toute la famille s’envole pour Londres afin de passer des fêtes inoubliables… jusqu’à ce qu’un mystérieux ennemi du passé de Dan, incarné par Kit Harington (Game of Thrones, Eternals), vienne tout faire basculer. Ce qui devait être des vacances de rêve se transforme en une course-poursuite internationale rythmée par des disputes familiales, des cascades et des moments de complicité.

Le premier The Family Plan avait rapidement dominé les audiences d’Apple TV+ dès sa sortie fin 2023, malgré des critiques plutôt tièdes, prouvant ainsi l’attrait du cocktail humour + action porté par Mark Wahlberg. Avec cette suite, Apple mise à fond sur le genre action-comédie et sur l’ambiance de Noël en l’intégrant à son catalogue spécial fêtes de fin d’année.



Voici la présentation d’Apple TV+ :

Maintenant que sa vie de tueur à gages appartient au passé, Dan rêve de fêter Noël avec ses enfants. Mais lorsqu'il apprend que sa fille a d'autres projets, il décide d'emmener sa famille en voyage à Londres, où ils seront confrontés à un ennemi inattendu.

Regardez la bande-annonce ici :

Le programme festif d’Apple TV+

Pour répandre la magie de Noël, Apple TV+ propose plusieurs surprises en décembre. Le week-end dernier, A Charlie Brown Thanksgiving était disponible gratuitement, et A Charlie Brown Christmas le sera les 13 et 14 décembre, sans abonnement requis.



Regardez The Family Plan 2 dès maintenant en exclusivité sur Apple TV+.



L’abonnement coûte 9,99 € par mois et donne accès à des séries et films acclamés comme Severance, Ted Lasso, The Morning Show, Hijack et Silo.