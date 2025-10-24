Le documentaire de Ben Stiller sur ses parents est disponible sur Apple TV+

"Stiller & Meara: Nothing Is Lost" — l’hommage intime de Ben Stiller à ses parents légendes de la comédie — est disponible dès maintenant sur Apple TV+ pour tous les abonnés. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce documentaire original.

Stiller & Meara: Nothing Is Lost

Beaucoup s’étonnent encore que Frank Costanza dans Seinfeld était interprété par Jerry Stiller, le vrai père de Ben Stiller. Mais peu savent que Jerry a passé 15 ans à former le duo comique adoré Stiller & Meara aux côtés de sa femme, Anne Meara, la mère de Ben. Dans "Stiller & Meara: Nothing Is Lost", Ben et sa sœur exhument des journaux intimes oubliés, des enregistrements, des interviews et des histoires inédites, redécouvrant le génie sur scène et la tendresse en coulisse des parents qu’ils appelaient simplement Maman et Papa.

Ce documentaire marque la dernière collaboration de Ben Stiller avec Apple, après son travail acclamé en tant que coproducteur et réalisateur sur Severance.



Voici la description officielle d’Apple :

Ben Stiller raconte l'histoire de ses parents, les héros de l'humour Jerry Stiller et Anne Meara, explorant leur influence sur la culture populaire et dans leur foyer, où les frontières entre créativité, famille, vie et art sont souvent floues. Ce faisant, Stiller se tourne vers lui et sa famille pour examiner l'influence considérable de Jerry et Anne sur leurs vies, et les leçons générationnelles que nous pouvons tous apprendre de ceux que nous aimons.

Ben Stiller à propos du film :

Je me sens très chanceux de collaborer une nouvelle fois avec l’incroyable équipe d’Apple TV+, cette fois sur un projet très personnel pour moi et ma famille… C’est excitant de enfin le partager avec le public ; et un grand honneur de célébrer mes parents, tels que je les ai connus en grandissant, et tels que je les ai découverts sous un nouveau jour en réalisant ce film.

Apple TV+ est à 9,99 €/mois et propose des séries et films originaux acclamés comme Severance, The Morning Show, Shrinking et autre F1 The Movie.