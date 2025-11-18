Apple TV affiche de la pub sur les frigos connectés Samsung

Le marketing d'Apple TV s'invite dans votre cuisine avec une approche publicitaire pour le moins inattendue. La firme de Cupertino fait désormais la promotion de sa série Pluribus directement sur les écrans des réfrigérateurs connectés Family Hub de Samsung.

Une stratégie marketing qui fait froid dans le dos

Cette initiative marque un tournant dans la communication d'Apple, qui reste pourtant fidèle à son modèle sans publicité sur sa plateforme de streaming. La logique derrière ce choix ? Toucher les utilisateurs là où ils se trouvent quotidiennement, dans leur cuisine, à quelques pas seulement du canapé du salon.

Samsung avait déjà annoncé en septembre dernier l'intégration de publicités sur ses appareils connectés, et Apple semble avoir saisi l'opportunité pour promouvoir sa nouvelle série phare de fin d'année. Cette présence publicitaire sur un électroménager premium reste néanmoins controversée auprès des propriétaires de ces appareils coûteux, en particulier sur Reddit où le sujet a fait beaucoup d'émules.



Soit dit en passant, la publicité en question affiche toujours le nom Apple TV+ alors que le "+" a été retiré du nouveau logo.

Comment désactiver ces annonces

Pour ceux qui souhaitent retrouver un écran sans publicité, Samsung propose heureusement une solution. Dans les paramètres du Family Hub, une option "Advertisements" permet de désactiver ces annonces sur l'écran de verrouillage. Une alternative consiste également à modifier le fond d'écran en choisissant les thèmes "Album" ou "Art", qui ne diffusent pas de publicités.

Cette incursion publicitaire soulève des questions sur les limites du marketing connecté. Si Apple TV reste préservé de toute publicité pour ses abonnés, la marque n'hésite pas à explorer d'autres canaux pour toucher de nouveaux spectateurs potentiels. Une approche qui pourrait faire des émules chez d'autres services de streaming en quête de visibilité.