L'app Spotify pour Apple TV fait peau neuve

Spotify frappe fort sur Apple TV avec une refonte complète de son application qui vise à rattraper son retard sur Apple Music. L'écart entre les deux services se réduit considérablement grâce à cette mise à jour qui transforme l'expérience utilisateur sur le grand écran.

Une reconstruction totale pour tvOS

L'application a été entièrement reconstruite pour offrir une interface native conçue spécifiquement pour tvOS, le système d'exploitation de l'Apple TV. Cette refonte ne se contente pas d'un simple lifting graphique : Spotify a intégré de nombreuses fonctionnalités jusqu'alors réservées à l'application mobile. Parmi les nouveautés, on trouve la gestion de la file d'attente, l'affichage des paroles synchronisées, et le contrôle à distance via Spotify Connect. Le service de streaming musical a également ajouté Spotify DJ, son assistant piloté par intelligence artificielle qui suggère les morceaux suivants en fonction de vos goûts.

Le timing de cette mise à jour est particulièrement bien choisi alors que Spotify développe agressivement son offre vidéo. Les abonnés Premium peuvent désormais basculer en mode vidéo sur les morceaux disposant de clips musicaux, une fonctionnalité disponible dans 97 marchés tests. L'application accueille également les podcasts vidéo avec des options avancées comme l'ajustement de la vitesse de lecture. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte où Spotify vient de signer un accord avec Netflix pour diffuser certains de ses podcasts en exclusivité début 2026. Le déploiement devrait être achevé d'ici mi-novembre pour l'ensemble des utilisateurs d'Apple TV.