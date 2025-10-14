Netflix et Spotify unissent leurs forces pour proposer une nouvelle façon d’écouter et de regarder les podcasts. Ce partenariat vise à fusionner l’audio et la vidéo pour offrir une expérience de streaming inédite.

Netflix et Spotify s’allient pour lancer les podcasts vidéo

Netflix et Spotify viennent d’annoncer un partenariat inédit qui marquera un tournant dans la manière de consommer le podcast. Les deux géants du streaming s’associent pour proposer une sélection de podcasts populaires en version vidéo, accessibles à la fois sur leurs plateformes respectives. Une première qui illustre la convergence croissante entre les formats audio et vidéo.

L’accord concerne plusieurs catégories phares. Du côté du sport, des émissions emblématiques comme The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The McShay Show ou encore The Mismatch feront partie du catalogue. Ces programmes, déjà très suivis sur Spotify, bénéficieront désormais d’une diffusion en image sur Netflix. D’autres podcasts centrés sur la culture, le cinéma et la gastronomie, comme The Rewatchables, The Big Picture, The Dave Chang Show ou Recipe Club, rejoindront également la sélection.

Le partenariat inclut aussi des titres issus du genre “true crime”, toujours très populaire auprès du public. Des productions comme Conspiracy Theories ou Serial Killers seront disponibles dans une version vidéo enrichie, permettant d’ajouter un impact visuel à des récits déjà captivants en audio. Cette diversification des formats illustre la volonté des deux entreprises de renouveler l’expérience des utilisateurs et de proposer une immersion plus complète.

Le déploiement de cette nouveauté commencera dès le début de l’année 2026 aux États-Unis, avant d’être progressivement étendu à d’autres pays. Aucune date précise n’a encore été donnée pour l’Europe, mais Netflix indique que le projet est conçu pour une expansion internationale.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large : pour Netflix, il s’agit d’enrichir son offre de contenus en intégrant des formats plus légers et plus interactifs ; pour Spotify, c’est l’opportunité d’offrir une vitrine visuelle à ses créateurs et d’attirer de nouveaux publics. Ensemble, les deux plateformes espèrent attirer encore plus d'utilisateurs.

Si l’initiative rencontre le succès escompté, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère du divertissement hybride, où les podcasts ne se limiteraient plus à l’écoute, mais deviendraient de véritables expériences audiovisuelles. L'IA pourrait d'ailleurs également s'immiscer dans ce genre de projets à l'avenir.