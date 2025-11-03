Netflix prépare le vote en direct et des pages d'accueil animées

Netflix mise sur l'interactivité pour séduire ses abonnés. La plateforme de streaming vient d'annoncer trois nouvelles fonctionnalités qui transformeront l'expérience utilisateur, des votes en direct aux pages d'accueil animées.

Le vote en temps réel débarque sur les émissions live

Netflix franchit un cap avec l'intégration du vote interactif en temps réel. Lors de la conférence TechCrunch Disrupt, la directrice technique Elizabeth Stone a dévoilé cette fonctionnalité qui permettra aux spectateurs d'influencer directement le déroulement des émissions en direct. Concrètement, les utilisateurs pourront voter depuis leur téléviseur ou leur smartphone pour décider du sort des candidats.

Cette innovation sera déployée à grande échelle dès 2026 avec le retour de "Star Search", l'émission de talents qui a révélé Beyoncé et Britney Spears dans les années 90 aux Etats-Unios. Les tests menés sur "Dinner Time Live with David Chang" ont montré un engagement constant des spectateurs d'épisode en épisode, validant l'intérêt pour ce format participatif. Netflix rejoint ainsi la tendance des expériences communautaires en streaming, un domaine où les plateformes cherchent à créer de l'engagement au-delà du simple visionnage passif.

Des pages d'accueil qui prennent vie

La plateforme transforme également son interface avec des expériences immersives sur la page d'accueil. Ces nouvelles animations dynamiques exploitent des effets spéciaux pour mettre en valeur les contenus phares. Une collection Halloween vient d'être lancée, suivie d'une version festive prévue en décembre. Netflix prévoit ensuite de créer des expériences dédiées à ses franchises populaires comme Bridgerton, capitalisant sur ses licences les plus rentables.

Ces améliorations s'appuient sur la refonte récente de l'application iOS et tvOS, un terrain familier pour les utilisateurs Apple qui apprécient les interfaces soignées. Netflix propose aussi une section "Mon Netflix" repensée pour les profils enfants, facilitant l'accès aux contenus favoris.



Ces nouveautés seront déployées tout au long de l'année 2026 sur Netflix dans le monde.