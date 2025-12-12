F1 The Movie est disponible en streaming sur Apple TV+ (sauf en France)

L’attente est terminée : après un énorme succès au cinéma et une période en VOD exclusive, le blockbuster sur la Formule 1 porté par Brad Pitt, F1, est enfin accessible sans frais supplémentaires avec un abonnement Apple TV+. De quoi relancer l'intérêt de la plateforme.



: le film n'est pas encore disponible en France, à cause de la chronologie des médias. Un système unique au monde, qui rend, une fois de plus, la vie des français plus compliquée.

Un film déjà culte

Réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) et produit en étroite collaboration avec le vrai monde de la F1, le film place Brad Pitt dans le cockpit de Sonny Hayes, un pilote vétéran sorti de sa retraite pour coacher le jeune prodige Joshua Pearce (Damson Idris) et sauver l’écurie fictive APX GP de la disparition. C’est une histoire classique de sport et de concurrence, mais exécutée avec un réalisme époustouflant. La production a construit des monoplaces « simili F1 » à base de châssis F2 motorisés par Mercedes, qui ont réellement roulé lors des Grands Prix 2023 et 2024. Brad Pitt et Damson Idris les ont pilotées à pleine vitesse sur la piste (les moments les plus risqués étant confiés à des pilotes pros).

Des effets visuels ingénieux ont ensuite intégré les voitures APX GP parmi les vraies monoplaces de la grille. Résultat : certaines des séquences de course les plus immersives jamais vues au cinéma, avec des manœuvres reconnaissables tirées de vraies courses et des caméos de pilotes et de directeurs d’équipe actuels.



Le film a nécessité un énorme investissement - plus de 250 millions de dollars - mais chaque centime est visible dans la photographie spectaculaire, le sound design et le pur spectacle. Contre l’avis des analystes qui critiquaient l'apport massif d’Apple, F1 a dépassé les 630 millions de dollars de recettes mondiales, devenant l’un des succès surprise de l’année.

Comment regarder F1 dès maintenant

Streamez-le instantanément avec un abonnement Apple TV+ (7 jours d’essai gratuit pour les nouveaux abonnés).

Les abonnés Canal+ y ont également accès grâce à l'accord avec Apple.

Disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, smart TV, Roku, Fire TV, PlayStation, Xbox, appareils Android et directement dans votre navigateur sur tv.apple.com.

Inclus dans les packs Apple One avec Partage familial (jusqu’à 6 personnes).

Si vous ne voulez vraiment pas vous abonner, vous pouvez toujours acheter ou louer le film en numérique sur Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play et d’autres plateformes.



Et après pour les grands films Apple ? Le succès de F1 a conforté Apple dans sa stratégie de sorties cinéma. Eddy Cue a récemment confirmé que d’autres sorties mondiales en salles sont prévues pour 2026 et au-delà. Joseph Kosinski est déjà attaché à un futur thriller sur une conspiration OVNI pour le studio, et des rumeurs persistantes parlent d’une suite de F1, même si rien n’est encore officiel.