Ted Lasso Saison 4 : la série culte revient sur Apple TV+ le 5 août 2026

Apple vient d’annoncer officiellement la date de retour de son plus grand succès original. Ted Lasso saison 4 débarquera sur Apple TV+ le mercredi 5 août 2026, avec un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 7 octobre.

La bande-annonce de la saison 4 de Ted Lasso

Dans cette nouvelle saison, Ted (Jason Sudeikis) retourne en Angleterre pour relever son plus grand défi à ce jour : entraîner une équipe féminine de soccer en deuxième division. Toujours aussi optimiste et bienveillant, Ted va devoir aider une nouvelle équipe à prendre des risques qu’elle n’aurait jamais osé prendre auparavant.



« Tout au long de la saison, Ted et l’équipe apprennent à sauter avant de regarder, à prendre des chances qu’ils n’auraient jamais imaginées », explique Apple.



Les fans retrouveront avec plaisir les personnages iconiques :

Hannah Waddingham (Rebecca)

Juno Temple (Keeley)

Brett Goldstein (Roy Kent)

Brendan Hunt (Coach Beard)

Jeremy Swift (Leslie Higgins)

Et bien sûr Jason Sudeikis dans le rôle qui l’a rendu mondialement célèbre.

Un phénomène Apple TV+

Depuis sa création en 2020, Ted Lasso est devenu l’une des séries les plus populaires et les plus récompensées de la plateforme. Son ton positif, son humour british et ses valeurs de bienveillance en ont fait un véritable « comfort show » plébiscité dans le monde entier, même en pleine période difficile. Après une saison 3 sortie en 2023, les abonnés Apple TV+ ont dû patienter plus de trois ans. Cette saison 4 arrive donc comme un événement très attendu.



La série a déjà remporté de nombreux Emmy Awards, Golden Globes et Critics’ Choice Awards, notamment pour son écriture, ses acteurs et son impact culturel.



Que vous ayez suivi Ted depuis le début ou que vous découvriez la série maintenant, la saison 4 s’annonce pleine d’émotion, d’humour et de matchs pleins de surprises. Un retour qui devrait encore une fois réchauffer les cœurs.