The Savant : la série thriller avec Jessica Chastain arrive cet été sur Apple TV

Après des mois, voire des années d’incertitude, The Savant, la série thriller portée par Jessica Chastain, va finalement voir le jour sur Apple TV+. Annoncée en 2023 et initialement prévue pour septembre 2025, la série avait été retirée à la dernière minute par Apple, provoquant la déception de l’actrice et productrice.

Juillet 2026

Dans une interview accordée à Variety, Jessica Chastain a confirmé la bonne nouvelle : « On va la voir ». Selon ses informations, Apple viserait une diffusion en juillet 2026, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée pour la série The Savant.

Un report entouré de mystère

Apple n’avait jamais expliqué publiquement les raisons de ce report de dernière minute. La série aborde des thèmes sensibles comme les groupes de haine en ligne, le terrorisme domestique et l’extrémisme. Beaucoup ont supposé que le scénario collait un peu trop à l’actualité, notamment après l’assassinat de l’activiste politique Charlie Kirk, ce qui aurait poussé Apple à reporter la sortie.



Jessica Chastain n’avait pas caché son désaccord avec cette décision, tout en maintenant de bonnes relations avec la plateforme.

Une actrice très active chez Apple

Malgré ce contretemps, Jessica Chastain reste une valeur sûre pour Apple TV+. Elle est actuellement en tournage pour la série limitée The Off Weeks aux côtés de Ben Stiller, et elle jouera prochainement dans The Dealer, un drame avec Adam Driver.



The Savant promet un thriller tendu centré sur une experte en sécurité confrontée à des menaces extrémistes. Les fans de Jessica Chastain et des séries à suspense devraient être servis cet été.